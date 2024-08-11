吳浩康開騷向太太示愛想生多個 憶事業低潮遇父親患病 (15:29)

吳浩康（Deep）昨晚（10日）在新蒲崗東蒲胡李名靜體育館舉行「吳浩康《男歌》演唱會」，太太郭思琳帶同兒子尚恩（撑撑）現身，更教就快2歲的兒子豎起手指公讚爸爸唱歌好聽。Deep演出期間向太太示愛，他說︰「婚姻需要磨合，兩個人相處有開心和不開心，但我選擇10000次，仍會選擇她當我的太太。」Deep隨後向台下的郭思琳表示「我愛你﹗我會努力，還你一個婚禮」，並走落台擁抱她。

Deep的爸爸及姑姐也有捧場，更齊齊上台獻花。Deep剖白父子情︰「一直覺得爸爸很硬淨，什麼也不怕，會控制情緒，但原來也有軟弱的時候，所以很想寫首歌記錄他與媽媽的感情。我在事業低谷時，爸爸的身體出現問題。我當時十分擔心，對爸爸說︰『知道你失去媽媽覺得沒人生意義，但對我來說，如我有天能重踏舞台唱歌時看不見你，就很大件事﹗』」Deep讚父親肯面對病情很叻仔，將歌曲《吻彌留的你》和《較早前錄影》送給他。

曾與Deep合作的馮素波（波姐）突然上台送利市和鮮花，她說︰「希望Deep能在這個花花世界再放異彩﹗」Deep感謝馮素波的愛惜︰「2012年，我有些不好的新聞時，波姐正在我身旁，她心痛我，也為我抱不平。」Deep昨晚請來許廷鏗（Alfred）任演出嘉賓，合唱歌曲《情戒》及《青春頌》。Alfred說年少時很喜歡唱Deep的歌，首次參加歌唱比賽亦是選唱其作品。他說︰「這都是我的童年回憶﹗今晚可以與Deep合唱，我可以跟14、15歲時的自己說句『我得咗啦』﹗」Deep聞言道︰「沒想過我唱歌能影響別人。」

Deep騷後受訪，表示今次演唱會的籌備時間短，因此不緊張，有一種玩樂的感覺，卻因為玩得太厲害而一度失準，未能完整唱出歌曲《大丈夫》。他介意演出有瑕疵，希望下次表現更好。Deep說︰「開紅館演唱會是我的夢想，但我喜歡唱歌，只要有時間和場地，我都會去唱。」談到他在台上向太太表白，Deep說︰「她很堅強，沒有哭，反而是我忍不住有淚光。我們的感情好了很多，更合拍和有默契。再生小朋友？想，但要視乎太太意願和身體狀况。生仔、生女也沒所謂，最重要是跟對的人一起。不怕加重負擔？反正負擔也重，沒所謂。」

（即時娛樂）