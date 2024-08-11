陳奕迅寧波開騷談傷勢 牙骹裂開骨頭碎 怕張不大口唱歌 (17:17)

陳奕迅（Eason）今年6月打網球時中暑休克暈倒，下巴撞地導致腮骨骨裂，縫逾30針，休息近兩個月復出舞台，繼上周現身軟硬的拉闊音樂會，亦重啟《Fear And Dreams世界巡迴演唱會》。Eason前晚（9日）起在寧波舉行6場演唱會，他在第一場演出上沒太多說話，直至昨晚演出第二場才分享心聲。Eason說︰「分享小小的感受，希望大家不要覺得太凝重。再重新開始巡迴演出 ，其實相當緊張，因為已有一段時間沒有唱 。其實我的下巴傷口不是最嚴重，牙骹位置才是，因為有一些裂開，有一些骨頭碎掉，動太多肌肉就會有點酸酸的感覺，所以很矛盾，你不用它，有機會以後唱歌，就張不大口。」

他把口張開了一點，唱出《浮誇》其中一句詞，以動作示範出那種酸酸的感覺。現場觀眾照單全收歡呼聲四起，令Eason哭笑不得。Eason做出一個不能把嘴巴張開得太大的動作並說︰「現在你們可能覺得很好笑，到時就不好笑了﹗我想分享這個是心態問題，假如你遇到一些問題，卡在那邊，你會踏前一步？還是原封不動？雖然你可能非常不愉快、抑鬱，或什麼都不想做，但你只要願意踏前一毫分，就一點點，真的，真的比原封不動好！」觀眾熱烈歡呼拍掌，Eason向他們道謝︰「我也是一個人，跟大家一樣，我非常感恩，非常開心，有這麼多人喜歡聽我唱歌，看我表演。真心想感謝大家，每一位進來看《Fear And Dreams》的大家，謝謝你們，真的！」

（即時娛樂）