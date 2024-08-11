草蜢明年出道40周年 揚言保持最弗狀態 將表演推上高峰 (18:02)

草蜢明年出道40周年，他們昨晚（10日）出席活動時表示即將開始內地巡迴演唱會，之後就會去美國開騷，希望繼續努力保持最佳狀態，將表演推上高峰。軟硬早前在拉闊音樂會上提議草蜢向健力士世界紀錄申請成「最長壽殿堂級組合」，他們說︰「很開心草蜢能得到香港的認同，希望可以繼續將音樂傳承和延續下去。有朋友已表示如我們開騷，會買4、5行門票支持，所以我們一定要做到最好來回饋粉絲。」蔡一智明年60歲可申請樂悠咭，他說草蜢3子10幾歲出道，演出至今仍然很弗，就是想讓同年紀的朋友知道只要多運動，身體就健康沒問題。

（即時娛樂）