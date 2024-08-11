吳君如驚訝鄭中基有情緒病 稱致電未獲接聽 非常擔心 (19:45)

吳君如、鄧麗欣（Stephy）、張天賦（MC）今天（11日）出席電影《我談的那場戀愛》宣傳活動，月初59歲生日的君如獲大會送上蛋糕，MC更帶領全場唱生日歌。君如表示《我》片已獲邀參加了幾個影展，已贏得口碑，因此生日願望是電影能有好票房。她說今年生日在夜店跳舞狂歡︰「跳了個半鐘，朋友和女兒都知道不夠我跳，就叫陳可辛陪我跳，他很尷尬。我很久沒跳舞，難得『放電』玩到癲，希望下次可以拍歌舞片。」

鄭中基（Ronald）自揭患抑鬱症，靠飲酒逃避現實，下月完成高雄演唱會後將到美國接受戒酒療程。君如直言十分愕然︰「我10日前才到他的公司做電影宣傳訪問，他當日仍然很開心，所以看到新聞後很擔心。我曾致電他，他沒接聽，我更擔心﹗認識他多年，我一點也察覺不到他有情緒問題。」談到Ronald酗酒，君如說︰「我見過他喝啤酒，但未見過他『劈酒』。他曾說有幾年不知道自己拍戲做什麼，所以戒了酒一段時間。」至於Ronald稱因工作及道德操守問題與經理人何慶湘終止合作，君如稱不知道Ronald公司的內部問題︰「我只擔心他的健康，其他都是小問題﹗我曾聯絡Edan（呂爵安），他說Ronald有回覆他，說自己情况OK。我看了他的澳門演唱會片段，見他狀態好，希望他身體沒問題。」

至於呂爵安與「大馬女神」林明禎傳緋聞，君如說沒有追問呂爵安。Stephy希望Ronald不會有事︰「他這樣說代表他正視到問題，然後找方法解決。我相信他的智慧，他可解決到問題。」昨天是七夕節，Stephy在社交網分享一張疑是男友拍攝的照片，她甜笑着表示︰「大家自行幻想，說得太白就不好玩。我很久沒更新社交平台，只是想分享生活。現在男友當御用攝影師？盡量吧﹗男仔影相時會有壓力，所以不要談技術，最重要是有愛，記錄當下的生活。我的照片都是『鬆郁矇』，但頗有感覺。」

（即時娛樂）