雲浩影獲「迷雲黨」慶祝生日 收米線型蛋糕 剖白心聲感觸落淚 (15:16)

雲浩影（Cloud）日前與60位被抽中的幸運兒開Party慶祝生日，「迷雲黨」（粉絲暱稱）精心佈置場地，門外擺放Cute爆的「小雲」人形紙牌迎賓，Cloud見狀興奮得嘟嘴打卡，非常可愛。場內還展示大量Cloud靚相，更設有「心事貼貼貼」展版，供「迷雲黨」寫下心底話。Cloud感激大家支持和陪伴，剖白內心世界時感觸落淚，全場報以掌聲支持，場面溫馨感動。

生日會上，Cloud與「迷雲黨」玩遊戲，於大電視的環節上，「迷雲黨」要演繹不同情境，包括「小腿抽筋」、「食麵包咬到嘴唇」等。他們使出渾身解數落力演出，一時跳高、一時倒地，Cloud看得投入笑得開懷，說：「大家有演戲嘅機會，咁啱我呢排上緊戲劇班，我覺得所有嘢都好夾，好好笑。」

興奮過後就到心底話環節，Cloud讀出「迷雲黨」的打氣說話，並剖白自己的內心世界。她感性表示：「出道第3年，我覺得自己大個咗好多，但我都係之前傻更更嘅嗰個我。呢段時間不斷學習、努力，想成為更好嘅歌手，想令『迷雲黨』感到自豪，我覺得好似慢慢做到。好感激大家一直陪喺我身邊，好開心見到好多新面孔，更加開心好多舊面孔依然喺度。」她一度感觸落淚，全場報以熱烈掌聲支持。Cloud說：「講自己真心說話時，大家全神貫注望住我，Feel到好多愛，係一個好珍貴嘅Moment。」

「迷雲黨」準備了米線造型的生日蛋糕，Cloud興奮得拍手兼跳起，更連環派心答謝大家。她笑說：「因為我TG（Telegram）個名叫『最愛食米線』，我本人亦都好鍾意食，蛋糕上面仲有牛肉、魚蛋、墨丸同金菇。」驚喜浪接浪，「迷雲黨」再為壽星女送上天使造型的「雲寶寶」公仔，Cloud愛不釋手說：「『雲寶寶』係迷你版嘅我，佢有唔同嘅衫可以換，最重要係佢個Pat Pat好翹，有做運動嘅，好搞笑。又一年聚首一堂見到大家，又一次大家幫我慶祝生日。」

談到今年生日願望，Cloud說：「希望自己開心健康同埋好自在咁做自己想做嘅事。」而9月將首次參演舞台劇的她透露，排練得如火如荼，亦希望明年能舉行個唱，她說：「好多歌曲製作中，希望到時有好精彩嘅演唱會帶畀大家。」生日會尾聲，Cloud逐一與「迷雲黨」合照，她細心表示：「知道今次嘅生日會有限額，希望嚟唔到嘅朋友唔好灰心，我哋喺其他活動再見！」

（即時娛樂）