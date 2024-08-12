劉威煌歐遊報答太太支持 跟顏米羔譚輝智組男團「輕鬆啲」 (15:49)

劉威煌除了獻唱自己的歌及多首別人的歌，還邀請黃洛妍合唱情歌。（林祖傑攝）

劉威煌表示操肌2個月有成果，但看古淖文在演唱會騷野男身形，覺得自己相比下，身形如小朋友。（林祖傑攝）

劉威煌與顏米羔、譚輝智、甘永傑、梁浩賢、梁思傑、王嘉明及潘文龍組成的男團「輕鬆啲」，合唱一連串英文歌；於Encore時走到台下與觀眾近距離接觸，更與古淖文及黃劍文合唱。（林祖傑攝）

劉威煌一連兩場《REunite Concert》演唱會昨晚（11日）於旺角麥花臣場館舉行尾場，獲古淖文、黃劍文、羅啟豪、支嚳儀等《中年好聲音》好友到場支持，劉威煌除了獻唱自己的歌及多首別人的歌，還分別邀請黃洛妍合唱情歌，以及與顏米羔、譚輝智、甘永傑、梁浩賢、梁思傑、王嘉明及潘文龍組成的男團「輕鬆啲」，合唱一連串英文歌，「輕鬆啲」合體令台下觀眾瘋狂，紛紛走到台邊握手，但他不肯應女粉絲要求除衫騷肌。

劉威煌於Encore時走到台下與觀眾近距離接觸，更與古淖文及黃劍文合唱，尾聲除了感謝觀眾由《超級巨聲》到《中年好聲音2》一直對他支持，亦特別公開感謝太太為助他實現夢想，差點壓力爆煲，最後以一曲《普通人》為演唱會作結。

劉威煌騷後受訪，他表示每次都當最後一次開騷，問如何報答太太？他說：「太太話想去歐洲旅行，雖然我嫌貴，但今次畀佢話事。」他表示已在群組邀請《超級巨聲》及《中年好聲音》好友來睇騷，但很多都沒空或沒有回覆，問龍婷是否要休息所以沒來？他說：「要休息就休息啦，唔係樣樣嘢都控制到。」

對於被女粉絲投訴不肯除衫騷肌，劉威煌解釋已操肌2個月有成果，但看古淖文在演唱會騷野男身形，覺得自己相比下，身形如小朋友，他說：「係咪要回水先？如果除衫怕被人笑，不過我會Keep住操肌，想影輯爆肌相當回饋自己，我覺得操肌易過再開騷。」

（即時娛樂）