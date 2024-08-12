愛情城事｜鄭秀文被劉冠廷「眼神演技」嚇親 鄧麗欣蔡振南互動擦火花 (16:11)

電影《愛情城事》將於9月12日在香港上映。電影由曾寶儀監製領軍，召集超夢幻陣容，包括李心潔、《關於我和鬼變成家人的那件事》導演程偉豪、《孤味》導演許承傑及《填詞L》導演黃綺琳等分別執導。演員陣容同樣華麗，包括李心潔、鄧麗欣、鄭秀文（Sammi）、劉冠廷、張震、鄭中基、林嘉欣及阮經天等15位金像金馬級影星，共同將這部台北最動人情書獻給觀眾。

電影先後獲選為台北金馬影展閉幕電影、烏甸尼遠東電影電影節，更成為即將於香港舉行的夏日國際電影節閉幕電影，兩場門票極速售罄。

Sammi在社交平台發文對電影將上映感到相當期待，她日前還表示：「一個有趣且意想不到的愛情故事，帶點浪漫，帶點奇情。」Sammi透露跟劉冠廷和歌手黃宣於電影上合作「感覺真好」。

Sammi參與演出的故事，帶來一段恍如現代《白蛇傳》的奇幻婚姻，由曾執導《孤味》的導演許承傑，將自己和太太新婚同居時，所遇到的難題發想為故事，由Sammi及劉冠廷首度合演，金馬雙料影后陳淑芳及歌手黃宣，亦參演同一故事。對於首次合作就有深情互動，Sammi和劉冠廷互笠高帽，Sammi透露她在欣賞《陽光普照》時，被劉冠廷兇惡眼神嚇到不寒而慄，而第一次到台灣拍戲的Sammi，興奮可以跟他合作，她還自謙是抱學習心情而來。

劉冠廷聽了Sammi的讚賞直說「不敢當」，透露Sammi甫抵台灣就定妝到半夜，隔天一早又參與圍讀，看見Sammi剛拿到手的劇本，短短幾頁卻全寫滿密密麻麻的筆記，讓他對Sammi的專業態度感到敬佩。

另一個短篇故事由《填詞L》導演黃綺琳執導，將自身經歷帶入電影，講述香港女孩陪台灣男友父親去打疫苗的生疏互動，並邀得合作過《金都》的鄧麗欣以及曾參演《關於我和鬼變成家人的那件事》的蔡振南來演繹故事。鄧麗欣表示自己去過台灣很多次，卻是第一次在台灣拍戲，很捨不得只拍短短三天：「這裡便當太好吃！」

聽不懂台語的鄧麗欣回憶，一開始擔心和蔡振南接觸不多，會有些尷尬，結果讀劇本時，2人很聊得來，未開拍前就有莫名默契存在，就如同戲中女孩和男友父親的互動般，有正面的改變。鄧麗欣與蔡振南對戲充滿火花，就連喜劇節奏都意外合拍，2人表現也讓導演黃綺琳和監製曾寶儀滿意：「沒想到這個組合，互動竟會這麼有趣可愛！」

（即時娛樂）