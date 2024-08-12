區永權自爆細仔試過走失 聞余思敏鄭中基狀况：畀啲空間佢哋 (16:39)

細女Beryl右眼袋的血管痣情况，洪永城稱狀況穩定，醫生講解通常會自動消退，他和太太都已安心。（鍾一虹攝）

洪永城、區永權、胡美貽及伍韻婷昨晚（11日）宣傳節目《瞬間直擊半小時》，會邀請不同專家，就世界各地的震撼片段，分析當中蘊藏的資訊及知識。洪永城表示當爸爸後，多留意有關小朋友安全短片，網絡因而自動彈出很多相關片段推介，他說：「現在手機內全部都是關於小朋友內容，已經失去了自我喇！」

他又因看過拐子佬拐帶小孩影片，搞到心驚膽怯：「我帶個女出街會望到實，家傭帶個女外出，我會不停打電話、傳短信追蹤，可能家傭就快會投訴『阿Sir好煩』，有時太太都勸我放鬆。」

細女Beryl右眼袋的血管痣情况，洪永城稱狀況穩定，醫生講解通常會自動消退，他和太太都已安心，早前帶大女Amber到泰國旅行，回來時喜見細女Beryl變重磅：「家傭照顧她1星期，肥了1kg，現在她好脹，似小活佛。現在她4個幾月大，已懂得扶東西站起來，我都不敢想像將來帶兩個女一齊去旅行那種『喜悅』，今次去泰國帶一個已經好難頂，帶兩個不知怎麼辦。」

區永權對洪永城情况有共鳴，指照顧小孩會遇到各種突發情况，每次出街都會有延誤，令他不敢約朋友，也要提高家居安全和育兒意識：「家裏所有起角傢俬，要用防撞膠包住；有次帶兩個去主題樂園玩，他們著孖仔裝走來走去，沒為意細仔走失了，幸好有遊客發現細仔，並帶去找職員幫忙，我們才尋回細仔，自此就不給他們穿孖仔裝。」

鄭中基自揭患抑鬱症，靠飲酒逃避現實，下月完成高雄演唱會後，將由太太余思敏陪同赴美接受戒酒療程。身為余思敏的有線主播舊同事區永權說：「給他們一些空間，始終是別人的家事，不清楚就無謂亂說，我做爸爸後比較忙，很少出去聚會。」

胡美貽與伍韻婷在節目中負責拍外景，重演驚險事啟，胡美貽稱曾示範如何可安全走過石澗，避免遭急流沖走喪命。伍韻婷則要走上城樓頂摘下沙包，模擬站在地面接住從高處墮下的人，所承受的力度。

（即時娛樂）