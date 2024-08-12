《忠烈楊門》圓滿落幕 觀眾3度安歌 「佘太君」汪明荃聲情並茂 唱出家國情 (17:04)

「佘太君」汪明荃出場掌聲不絕，甚至每位出場的文武生、花旦與武師對打，觀眾都大力拍掌，給予各位演員落力演出的肯定。（大會提供）

新編粵劇《忠烈楊門》汪明荃（中）演「佘太君」跟劇中演曾孫楊文廣的梁非同與孫新抱穆桂英的梁燕飛合作愉快。（大會提供）

一連4場由粵劇出品人彭美施（施姐）總策劃的新編粵劇《忠烈楊門》，昨晚（11日）圓滿落幕，尾場觀眾更是熱烈，除了「佘太君」汪明荃出場掌聲不絕，甚至每位出場的文武生、花旦與武師對打，觀眾都大力拍掌，給予各位演員落力演出的肯定。

連日來阿姐每日都與施姐及幕後人員緊密檢討及改進，務求把演出盡善盡美，昨晚謝幕時觀眾反應熱烈安歌之聲不絕，一眾演員3度謝幕，多謝戲迷與觀眾的掌聲打氣。

阿姐謝幕時：「一連4晚演出完成，實在有些不捨，很多謝連日來大家的支持，給予很多意見，在個人而言是上了一課，因為從未演過佘太君角色，唱平喉又做老人家是沒試過，雖然自己跟那個角色年紀也差不多呢 ! 」阿姐透露從協商怎樣演出﹑再接劇本﹑研究角色再排練，一直都好緊張，好多謝台前幕後對她的照顧，也辛苦音樂師傅和武師兄弟姊妹，亦多謝施姐給她機會，得到施姐很大鼓勵，否則會好驚，她說：「我已經愛上佘太君這個角色。」

藝術總監吳美英表示：「最感動是眾志成城之下，原來可以完成這麼大型的戲，當中集合有4、5個劇團的文武生、花旦同台演出，大家付出體力、努力，甚至唱功都呈現出最好一面，未嘗見過如此陣容大型演出。」美英姐問觀眾 : 「今（昨）晚演出是否值回票價？」台下觀眾拍掌和應：「是﹗」

施姐在台上亦表示：「實在依依不捨，今次是圓滿演出，我最大感受是第一次做群戲長劇，各方面都有不足，希望大家能夠體諒，亦期待不久將來《忠烈楊門》會以全新面貌與大家見面。」

觀眾不單讚《忠烈楊門》武打出色，也欣賞劇情不乏情味濃，尤其「天波府變天」由喜事變喪事一幕，佘太君聞得本是壽辰的孫兒楊宗保，卻戰死沙場，汪明荃與梁燕飛演的穆桂英等楊門眾女將哀痛落淚，汪明荃聲情並茂唱出家國情，令台下觀眾也感動落淚。

反串楊文廣讓觀眾受落的梁非同，與曉瑜飾演的楊排風一段主僕情，在死別一刻之揪心傷痛，不少台下觀眾都抹淚水，到最後一幕佘太君向在天之夫君楊令公（廖國森飾）及一眾兒子訴說已報國仇家恨，亦令觀眾感覺圓滿。

一向擅長運用特效科技的施姐，今次亦用了CG效果製作楊七郎（李秋元飾）被百箭穿腸效果，令觀眾看得嘩然，還有呈現楊二郎（詹浩鋒飾）被「五馬分屍」，及楊家軍以「人肉橋」暗渡敵營，觀眾表示意想不到的效果。

《忠烈楊門》一連四場爆滿之外，連日來獲不少圈中人捧場，包括陳寶珠、米雪、楊偉誠與張德蘭、林穎嫺、劉家豪與梅小青、李龍、鄧達智、劉千石，譚玉瑛、歐信希、林建明及賈思樂等，他們讚歎《忠烈楊門》不僅適合長者，就連年輕人都值得欣賞的作品。

米雪說：「阿姐扮老角真係好正，剛才看到阿姐與楊令公夫妻情真也感動，有啲眼濕濕。」

鄧達智說：「今次知道汪阿姐演老角佘太君，梁非同又反串演楊文廣，就一定要來看，因為阿姐改變新形象定必好吸引，而她演的佘太君，很夠火喉亦不過火，造型配合她的角色年齡，做到既有威嚴，也有溫柔一面。服裝方面顏色設計好靚，現場觀眾不斷拍掌，是很享受的一個晚上。」

譚玉瑛說：「我今次看《忠烈楊門》和以往看過的粵劇有很大分別，節奏非常明快，感覺不是給老人家看，其實很適合年輕人看，因為劇情進展很快，我最喜歡是故事的表達方式，加入新科技，最深刻印象是楊七郎的百箭穿腸，從未在其他粵劇看過，可以睇到阿姐第一次演老旦，真是有福。」

歐信希說：「小時候看阿姐演電視劇《楊門女將》穆桂英，今次升呢演佘太君，她帶領眾楊家將好有威勢，當中有幾場戲很感動，太君與眾娘聞楊宗保戰死那幕，感動得有眼有淚光。今次很開心看到一齣有水準的粵劇，亦感到粵劇有傳承。」

林穎嫺表示：「睇完《忠烈楊門》有四字評語：讚嘆不已，好精彩，難怪全場滿座一票難求。今次給我感覺是很有藝術色彩，最難忘當楊七郎被亂箭射死，很多箭從熒幕射出來感覺好震撼，就好像自己也中箭一樣，睇到我都想演粵劇。 」

劉家豪、梅小青、尹光一同前來欣賞「忠烈楊門」，劉家豪說：「施姐作品每次都創新，掂。」梅小青說：「阿姐攝人的眼神，好有壓場之勢。」尹光說：「很久沒有看到如此好戲，每一個花旦文武生都打得又唱得，單看第一幕已十分驚喜，眾演員穿大靠出場有氣派，真是很難忘的一幕。」

（即時娛樂）