BL泰劇《4MINUTES》肌不可失 「腐劇男神」Bible拗攣直男Jes (18:26)

談到首次接拍BL劇集，Jes（左圖）說：「演長劇或短劇都是我們的工作，我們會努力成為角色、理解角色，我也不會去想這是男女愛情劇還是BL劇。」（大會提供）

由「腐劇男神」Bible伙拍「BL新手」Jes主演的BL泰劇《4MINUTES》日前首播，即惹起熱話，劇集在「黃Viu煲劇平台」免費上架。

《4MINUTES》講述「富二代」格（Bible飾）是一名工商管理學院的大學生，某天醒來後他突然獲得超能力，能夠預見4分鐘後的未來；他在醫院意外觸碰到住院外科醫生泰娒（Jes飾）後，竟預視2人在牀上耳鬢廝磨，令他大感不惑！

後來格在打鬥中受傷再度送院，泰娒細心為他縫合傷口，使格再次憶起相關畫面，他也不禁打量起眼前人的肌肉線條。2人在命運的安排下重逢，開始互相了解，也漸漸發展成親密關係。

Bible過去憑泰劇《黑幫少爺愛上我》紅遍亞洲，不過向來表現「I人」的他，自認不敢靠近拍檔，難怪Jes也坦言壓力大：「說真的，一開始我覺得Bible很難接近，因為他很安靜，比我還要靜，所以我就想，這類人喜歡什麼呢？我看他戴手錶，便大膽跟他聊手錶，就這樣展開對話。」

談到首次接拍BL劇集，Jes表示：「我認為這是表演的一種，演長劇或短劇都是我們的工作，我們會努力成為角色、理解角色，我也不會去想這是男女愛情劇還是BL劇。」劇集首播當晚，榮登X泰國流行趨勢排行榜第一名，可見這部深夜劇後勁凌厲。

劇中格雖預視他和泰姆關係親密，然而在日前播出的《4MINUTES》第2集中，劇情揭示泰姆前女友娜查醫生，從醫院離職一事，讓觀眾不禁好奇，Bible如何把直男Jes拗攣？

（即時娛樂）