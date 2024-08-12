我推的野男Live！｜劉柏康冧莊最高票數 胡蓓蔚支嚳儀貼中心水 (19:18)

問支嚳儀是非纏身可擔心影響工作表現？她說：「我非常之敬業，非常之多正能量。」（林祖傑攝）

（6）劉柏康（左圖左）謙稱冧莊最高票數只是好彩和運氣，雖然叫了很多親戚朋友投票，但第2次獲最高票數也感到驚喜。（林祖傑攝）

22位TVB Plus《我推的野男Live！》參賽者，今日（12日）為節目綵排，迎接晚上首集挑戰，新一輪3位最高票數觀眾推選「綜合網絡人氣野男」分別是（6）劉柏康、（13）張家揚及（17）翟錦豪。

（6）劉柏康謙稱冧莊最高票數只是好彩和運氣，雖然叫了很多親戚朋友投票，但第2次獲最高票數也感到驚喜，能夠叼（13）張家揚及（17）翟錦豪的光企埋一齊，他說：「見兩位師兄英明神武，我只是跟班而已，和他們站在一起要時刻警惕。」他刻意擺出跳舞動作有別其他參賽者，問可認為識跳舞有優勢？他說：「我比較平均，不只是狂操肌肉，優勢是較平易近人。」

（13）張家揚表示首次得到最高票數很開心，特別要多謝自己，因鍥而不捨努力打電話給親朋戚友拉票，除了要做好個騷去報答，還要請食飯。（17）翟錦豪首次亮相時，已獲主持看好，他表示除多謝家人和朋友，也要多謝搏擊界前輩和學生投票，問可覺比其他參賽者多人氣？他則說：「不會！都是靠朋友，大家差不多。」

支嚳儀及胡蓓蔚表示3位最高票數是她們心水選擇之一，胡蓓蔚指參賽者除了身形外，有頭腦和性格都好緊要，問是否愈似她的老公單立文就愈高分？她說：「不可以這樣說，這樣說有點囂張，老公不喜歡。」問支嚳儀是非纏身可擔心影響工作表現？她說：「我非常之敬業，非常之多正能量。」

（即時娛樂）