李幸倪做多產女歌手 直認工作狂 未有「嫁」期 生B冇壓力 (20:43)

Gin Lee否認已到外國秘婚，將來或者會考慮，雖然已見過雙方家長，但暫時未有結婚計劃，男友亦未向她求婚。（林祖傑攝）

李幸倪（Gin Lee）今年推出第3首新歌《新牌仔》，亦是她相隔4年後，親自作曲及擔任監製的作品，獲馮允謙（Jay Fung）相助給予意見畫龍點睛，加上黃偉文填詞，令歌曲能盡訴她由10多歲至30多歲積累的領悟；她認為人生永遠如歌名般，要不斷學習，包括工作及每一段關係，與圈外男友拍拖多年仍在學習相處，決定這幾年全力為工作拼搏，明言沒有生小朋友壓力，與男友能否行到共諧連理一切隨緣，也不排除考慮將來到外國秘婚。

Gin Lee指新歌以成長作主題，來自自己由10多歲開始，對於人生的觀察和體會，對身邊的人、家人及自己成長的領悟，理解到活到老學到老的意義，她說：「可能幾歲的時候，見到廿幾歲的哥哥姐姐，會覺得他們就是大人，什麼都識，將來我就要好似他們這麼叻，有自由、有承擔、有自己事業、要結婚，但不知不覺到了這個年紀，才發覺自己什麼都不懂，要再畀心機學習﹑成長。到了30幾歲，仍然會有好像新牌仔感覺，原來還有很多東西學，見到父母70歲了，他們仍然在學習成長，原來去到不同階段，都會有新東西要去學，永遠都是好似新牌仔在學習。」

Gin Lee稱一直等待適合時間，製作這主題的歌，直至有人相約Jay Fung和朋友寫歌，見完成了另外一首歌，大家還有精神，便提出著手寫這首歌，她說：「我講出對成長的領悟，他們聽完一片寂靜，好似好沉重，大家感受一下成長滋味，由我展開歌曲首個段落，Jay Fung是位好有經驗的作曲人，給予很好意見，令這首歌畫龍點睛，很快就寫完。」

完成後她立即找黃偉文填詞，透過對方筆觸，為她表達這首歌的意思，她說：「還幫我改了《新牌仔》這歌名，我都有反問他為何不叫《P牌》？他解釋叫《新牌仔》得意些，成個主題出來我覺得好好。」

與圈外男友拍拖多年的Gin Lee表示，每一次拍拖也是一個成長，從中可瞭解自己多一點，她說：「現階段仍在學習中，學習相處，我覺得瞭解自己和對方的過程，需要很多時間，真的要瞭解自己，才懂得愛別人，幾時會晉級真的不知道，學習做人老婆，就要結了婚才有機會學。」

她否認已到外國秘婚，將來或者會考慮，雖然已見過雙方家長，但暫時未有結婚計劃，男友亦未向她求婚，她說：「如果到時出這招，夠誠意就OK，不過這幾年不會想，過多幾年先，想專注事業，驚分不到身，我沒有說一定要生B，沒有這個壓力，不用追時間，也不用雪卵，我好隨緣，沒說一定要有自己小朋友，對方亦沒有這方面壓力。」她認為如果拍拖拍得久，要分手也是注定，如果經得起考驗，怎樣都會在一起，十分看得開。

Gin Lee表示今年目標是推出5首歌，勢做多產女歌手，明年還會舉行出道15周年演唱會，她表示現階段9成時間放在工作上，直認工作狂，她說：「我想做好一樣事情，就會好投入去做好，都算是工作狂，現在工作上很多事情都配合得再好一點，我就要更加珍惜，要超越去年成績很難，還有很多樽頸位要突破，是有點壓力，期望是很想要一首很爆以及很入屋的歌，希望今年可以做到，因爲真是需要一首代表作。」

（即時娛樂）