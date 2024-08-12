無綫前高層鄭偉強設靈 陳煒送別恩師：當他半個爸爸 (20:08)

無綫前高層鄭偉強7月底逝世，享年76歲，今晚（12日）於大圍寶福紀念館設靈，遺照前放有鄭偉強遺孀心型花牌，以及子女和孫兒花牌，喪禮採取佛教儀式。明天（13日）上午11點舉行大殮儀式，正午12點出殯，靈柩奉移粉嶺和合石火葬場火化。周潤發夫妻、鄭少秋、鄭則士、劉德華、苗僑偉、湯鎮業、關菊英、森森、斑斑、艾威、劉錫賢等送花牌致哀。

鄭偉強遺孀、子女和孫仔今午已抵達靈堂幫忙打點，其長子表示與家人希望保持低調，不願上鏡和受訪。圈中人陳煒、林建明、石修與兒子陳宇琛、鄧英敏伉儷、劉雅麗與媽媽、李寶安、監製李添勝、吳雨、黎文卓也有到來送別故友。

陳煒最近忙於佛山拍劇，也趕回港出席喪禮，她表示由參選亞姐入行，已認識鄭偉強這位恩師，由成長走到今天，受對方影響很大：「我凡有做得不足之處，鄭生都會直接告訴我，我當他半個爸爸，最難忘我2年前結婚，請到他出席婚禮拖我出嫁，有他的場合永遠都很開心，因為他在圈中資歷超過50年，涉獵部門多不勝數，有很多故事分享給我們，圈中失去了一位有本事及受尊敬的前輩。」

她指鄭生因血塊阻塞影響，在1、2日之間走很突然，未能見對方最後一面而感到遺憾：「他有家族性遺傳心臟病，向來很注重健康及養生，我們6、7月時約見面吃飯仍好開心，現在最希望鄭太不要太難過，身體健康，鄭生生前愛惜鄭太，不時打來電話託我找醫生老公解答問題，無非想鄭太健康。」

（即時娛樂）