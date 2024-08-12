78歲杜國威寫劇本遇「壞人」 自尊受損仍逆來順受 讚新一代編劇出色 (21:31)

殿堂級劇作家杜國威（杜Sir）迎78歲生日，他的舞台劇與電影作品逾百部，很多膾炙人口的劇作，其舞台劇代表作《我和春天有個約會》（1992年）與《南海十三郎》（1993年）首演至今分別32、31周年，仍不斷有人問杜Sir何時重演。

杜Sir對《南海十三郎》感情很深，笑說：「好多人問過我：『你係咪南海十三郎？』我答：當然不是啦！我好易為五斗米折腰﹗」他當年寫電影劇本遇「壞人」，為了完成工作，尊嚴受損也逆來順受。現在他樂逍遙，閒時搭兩元車、坐茶餐廳觀察眾生相。

他說：「我寫咗好多劇本，《我和春天有個約會》與《南海十三郎》最令人感動，昔日社會唔注重編劇，但大家都知道這兩個是我的作品。不知道是哪裏來的福分，現在大家仍很喜歡。有些人好努力又有天分，但時勢做英雄，每部戲都要天時地利人和。就好似《南海十三郎》，1990年代當時社會氣氛，好多人覺得懷才不遇或孤芳自賞，鬧老闆就最興奮。南海十三郎的角色性格食正這氛圍。豪仔（謝君豪）做得好好，懾人眼神、傲氣、懷才不遇的痛苦，揮灑自如。」

《南海十三郎》1993年由香港話劇團首演，之後在不同地方演出150多場，1997年被改編成同名電影。不過，謝君豪演的南海十三郎仍是劇迷追捧的，問杜Sir會否在具紀念性的日子重演？他說：「豪仔（謝君豪）都『登六』了，還要他在台上跳跳紮？不可能了，就讓大家留個美好回憶，除卻巫山不是雲，《南海十三郎》我想劃上句號。」

杜Sir的經典劇目不少，他喜歡寫情：「感情是永恆的，如果寫經濟、政治會有歷史背景，寫股票、偵探、功夫，我都不懂。我寫人性，人與人之間的感情是歷久常新，愛也可以分成很多個層次，不單止男女愛情。 我想告訴觀眾，我喜歡他們笑，又突然間被我寫的感動，令他們流淚。佢哋有共鳴我就覺得很開心， 我覺得我寫的東西感動到他們。」

杜Sir留意到新一輩的舞台劇編劇很出色，說：「以前社會那種職業賺得多，就一窩蜂搵機會，電影、電視與舞台劇的編劇，電影會吸納較多人加入。真正喜歡舞台劇的才會立志做舞台劇編劇，現在出了幾個精英編劇。」

問他新生代是否已接力？他說：「不用接力，現在的年輕人寫東西是有他們的方法，比較是不公道的。舉個例：有些戲男女站在煙灰桶後面吸煙，可以變成好朋友，然後發展到什麼都可以了。我不是這一代的人，還要我去扮觀察他們？」

杜Sir仍繼續創作，去年寫了新編粵劇《竹林愛傳奇》，又到新加坡開畫展，說:「我有60年畫齡，畫畫是一個人獨處，將我的感情表達在那一幅紙上，好好醜醜自己承擔。寫劇本，你一定要跟人溝通，我要寫20幾個角色都是不同性格的，似精神分裂瘋子般。寫劇本的，特別是電影劇本，會被人改到飛起，是自尊受損。我永遠是逆來順受，OK OK，更嬲都要做完，心裏說：『我以後不跟你合作』（有黑名單？）有2、3個，我當然不會說出名字。 」

問杜Sir最喜歡合作的演員？他笑說：「不如講哪幾個演員是好人，很義氣的，豪仔（謝君豪）人品很好，所以大家都惜佢。另一個是吳家麗，唔會睇小導演仔，佢會減自己片酬好讓新入行的導演可以開戲。壞人當然很多，數之不盡。」

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（即時娛樂）