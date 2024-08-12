黃劍文41歲生日收歌迷大禮：施比受更有福 (22:23)

黃劍文上周一（5日）41歲生日，他與200多名歌迷及家人一同慶祝，「中二生」與圈中好友，包括袁思樂、王玥、林思彤、劉智衛及許文軒也出席，嘉賓們大展歌喉並與劍文合唱。劍文為了答謝Kimchi Family(粉絲暱稱)的支持，他也獻唱多首歌，特意挑選了幾首從未公開演唱過的歌送給大家。

切生日蛋糕時，劍文十分感動，忍不住眼紅紅，他衷心感謝大家的支持及祝福，他發表感言：「多謝大家嘅愛，愛係最重要，屋企人嘅愛係好重要，我好想我嘅Kimchi Family每一位都要有屋企人嘅愛，用愛去對待每一位，愛行先。人大咗，慶祝生日冇乜感覺，原本今年唔想搞生日會，因為過往幾年都有搞，今年因為用咗好多時間綵排《為你鍾情》Musical，見到大家咁支持又好想，所以就舉行，多謝大家的愛，令到我繼續向前走。今次生日會的地方對我好有意義，就係之前我去泰北探訪兒童的機構。」

劍文非常感激Kimchi Family的用心預備，有一份很特別的禮物是一台扭蛋機。扭蛋機裡面的每一隻「蛋」都寫滿歌迷對劍文的祝福、支持及鼓勵，Kimchi Family希望透過這份禮物可以為劍文繁忙的工作打打氣！當中又有歌迷們以捐款收據作為禮物，他們捐款給泰北兒童機構，亦有捐款去派飯及救助動物的機構。劍文收到這些禮物非常開心及感動，因爲能夠在生日的時候與Kimchi Family一同體現「施比受更有福」。

（即時娛樂）