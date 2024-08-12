廣播劇《微涼之夏》靚聲郭靜為商台台慶出山獻聲 (23:45)

商業電台 65 周年廣播劇《微涼之夏》播映第二周，林家棟及林海峰劇中分別主持 Phone-in 節目《今朝多珍重》及《路過的風》，聆聽來自不同聽眾的小故事。第二周（8 月 12 至 16 日）邀得郭靜、馮允謙、陳蕾及 Fatboy（梁業） 特別客串。

郭靜闊別多年再聲演廣播劇無限感觸，她聲演其中一個單元故事中黃太一角。黃太結婚十年，半年前丈夫行山時不幸猝逝。有一日，黃太收到迷你倉來電，指丈夫未有續租，黃太才知道丈夫租了倉，收藏了大量書籍、影碟、未開盒的玩具，以及一部錄音機，內有一盒錄音帶，錄下了一把女聲的深情說話，黃太懷疑亡夫生前有段婚外情。郭靜在1990年加入商台成為DJ，開創了將流行曲配上戲劇版讀白，曾聲演多個大受歡迎的廣播劇，其中《戀愛1/2》主題曲《未完的小說》亦是由郭靜作曲。為了商台65周年廣播劇，郭靜靚聲重現，亦勾起了她當年錄廣播劇的美好回憶：「當年錄《戀愛1/2》，喊住講咗一句『原來我已經好耐無戀愛過啦』，在場嘅同事全部都眼濕濕，可能大家都有同感啩，廣播劇就係有呢種感染力。」

今次重遊舊地，郭靜重遇很多舊同事、老拍檔，讓她有很大感觸：「雖然已經唔係同一班人，不過呢個空間好似一直停留咗喺嗰個時間咁。錄音室啲咪、耳機、枱枱櫈櫈，甚至乎係CD架上嘅CD，同我離開嘅時候一模一樣。不過，見番啲舊同事好開心，大家都身體健康，又認得我。我好敬佩喺度做咗咁多年嘅商台同事，佢哋貢獻咗好多時間同心力，好值得我哋致敬，你哋係最好架！」

《微涼之夏》每一集都會穿插不同年代的歌曲，第八、九集故事發生在卡拉 OK 盛行的年代，聲演楊雲峯的林家棟及呂爵安唱出陳百強的歌曲《不再問究竟》、《一生不可自決》及《等》。陳蕾則演繹了王菲的《執迷不悔》及《夢中人》，又與 Fatboy 合唱《相逢何必曾相識》及《魚蛋歌》（芝 See 菇 Bi Family 廣播劇《36 計》插曲），以經典歌曲勾起聽眾難忘回憶。

陳蕾飾演卡拉OK服務員 Zena，每晚打烊後都會獨自在卡拉OK房唱王菲的歌。中學時憑《夢中人》贏過歌唱比賽，為了現實放棄成為歌手的夢想。有一晚，不知誰人預先錄下了Zena歌聲，並在打烊後的卡拉OK播放出來。Fatboy 飾演暗戀Zena的同事阿強，少爺占則飾演經理Jonathan。第一次參演廣播劇的陳蕾，大讚拍檔 Fatboy：「Fatboy 在唱歌方面都算係我後輩，不過佢喺演戲或者聲音演繹上，好快做到好純熟，仲帶動到我嘅情緒，佢真係好適合做廣播劇。今次仲要唱王菲嘅歌，其實都有困難，因為王菲嘅歌都幾高音。」至於同樣是廣播劇新手的 Fatboy 指：「因為曾經做過配音工作，所以今次好易上手。第一次錄廣播劇好好玩，因為我同陳蕾成日想改劇本、加對白，不過諗諗下又唔可以玩得咁盡，始終都要跟番劇本做。」

馮允謙飾演宣子晴的瑜珈班同學 David 兼是其忠實粉絲，David 送了一部 mp3 予宣子晴，勾起宣子晴對楊雲峯有關 Walkman 的回憶。馮允謙指今首度聲演廣播劇的經驗很難忘：「成件事好難，唔係靠表情，只係靠把聲去演，我覺得自己仲有好大嘅進步空間。好開心可以同林海峰（Jan）同場，阿 Jan 真係好專業，幫我去投入角色，所以好快就完成錄音。」

（即時娛樂）