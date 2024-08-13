羅天宇跟籃球球星高手過招 讚陳懿德勤力又叻女 (13:02)

羅天宇前天（11日）跟香港球星蘇志樂、韓天次、楊文綱和吳嘉軒，在黃埔出席籃球活動，除為參加者打氣外，還舉行表演賽，羅天宇與眾球星高手過招。

羅天宇表示非常興奮能與多位球星同場，他亦有留意奧運消息：「因為在內地拍劇，其實完全看不到比賽，不過張家朗和何詩蓓拿獎牌，我都有留意。」早前奧運男子籃球金牌爭奪戰，羅天宇因工作關係，錯失觀看直播機會：「因為我朝早由深圳趕過來活動，所以沒有看到，起身及化妝時重看賽事精華。我本身好鍾意勒邦占士（LeBron James）及史提芬居里（Stephen Curry），他們真的很厲害。」

羅天宇透露尚有1星期便拍攝完畢，在內地開設雞蛋仔生意的他表示，希望將雞蛋仔帶到劇組萬歲，但未能成事：「我好想在現場整雞蛋仔給他們吃，但因為不能弄污地方，今次未能成事。（生意如何？）現在已經有8間分店，8間都在深圳，都想準備得好些，去其他地方開分店。」

談到曾和他傳緋聞的陳懿德，連踩多天做奧運直播主持而獲好評，羅天宇亦有留意相關報道，並大讚德德勤力：「她很叻又勤力，見到報道都是鋪天蓋地。（叫她加油？）私下就沒有，可能會在Ig留言，見她做《東張西望》訪問人又幾好，做《福祿壽訓練學院》又做得不錯。」

（即時娛樂）