阿妹請亨仔食檸檬 Jason向女友派定心丸 唔怕跟陳伊霖傳緋聞 (13:19)

Lolly Talk的3位成員阿妹、Sinnie及Elka聯同ROVER及陳伊霖等，宣傳音樂劇《重拾：10分鐘》。（林祖傑攝）

ROVER成員Jason（右圖）與陳伊霖劇中亦有感情線，他有信心不會與對手傳緋聞。（林祖傑攝）

亨仔（左圖）和阿妹在劇中有段曖昧關係，但阿妹表明亨仔不是她心儀類型，就算對方相約也會拒絕。（林祖傑攝）

Lolly Talk成員阿妹（黃敏蕎）、Sinnie（吳倩怡）及Elka（鄭芷淇）聯同ROVER及陳伊霖等，昨晚（12日）到灣仔宣傳音樂劇《重拾：10分鐘》，Lolly Talk的3位成員表示，雖然今次只得她們幾位演出，稍後8位成員將再合體工作。

阿妹透露劇中與ROVER成員亨仔（陳鎮亨）有段曖昧關係，要演複雜感情有點緊張，但她表明亨仔不是她心儀類型，就算對方相約也會拒絕，請定對方食檸檬。亨仔也擔心表現欠佳，目標是全部場次都要表現圓滿不可以「炒」，他說：「我也不想劇中與的阿妹曖昧關係尺度太大，驚她怕了我，幸沒太多身體接觸。」

ROVER成員Jason（雷濠權）與陳伊霖劇中亦有感情線，直言與對手身體接觸比亨仔與阿妹多，會去到攬攬，不過有信心不會與對手傳緋聞，他說：「已和拍拖多年的女友交代尺度，所以一定沒事。」問可有結婚計劃？他稱也希望盡快，但要有錢先可以結婚，正等待事業有成。

陳伊霖去年與應智越（細貓）演音樂劇傳緋聞，問可擔心再與男拍檔傳緋聞？她說：「緋聞是避不到，自己沒做過都會突然出現，所以如對方有另一半，希望他們甜甜蜜蜜、長長久久，不會不怕，真的是戰戰兢兢，我會專業表演及專業地結束。」

（即時娛樂）