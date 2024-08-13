劉德華內地巡唱完成一半 粉絲親製應援MV 約定70歲再站台 (13:45)

劉德華多得粉絲的正能量，讓他體能充沛，笑言相信70歲仍可站在台上跟大家見面。（大會提供）

劉德華36場《今天is the day巡迴演唱會2024》內地站，由7月上海站啟程至昨天（12日）成都站，華仔夾着汗水和歡呼聲下，已順利完成22場演出，多得粉絲的正能量，讓他體能充沛，笑言相信70歲仍可站在台上跟大家見面。

為了讓自己有適當休息，所以每一站完成後，華仔都會小休數天，他大讚精力充沛的粉絲：「他們的歡呼、吶喊聲比我還要強！超棒！」雖然超過5年沒有舉行演唱會，但華仔的體能一點也不賴。

提到今次演出的感受，他每一站都捨不得的說：「開心的時間過得好快，36場演唱會已經唱了超過一半，接下來還有更多跟fans觀眾在場館開心的時刻。觀眾熱情對我來說是正能量，每日都鞭策自己keep going。」

難得一次過在不同地方跟粉絲在演唱會中見面，華仔說：「大家能夠有這些機會相聚，特別珍惜。明白到fans對自己的愛惜，大家應該用享受這種心情去看演唱會，乖乖坐在自己座位上舉起雙手舞動一下，那就最好了，順便當做運動。」

轉瞬間華仔已經先後到5個城市演出，每個城市的fans都好熱情，剛剛完成的成都站，fans不但四出應援，在當眼地方都見到應援橫額擺設，還有最大的一份禮物就是一班fans唱、作、導炮製了一首《愛華一萬年》的MV，很有心思。

問到可覺得fans很有才華？他欣慰說：「他們不只有才華，還很『愛華』，每一次聽到他們在場內不停說『劉德華、我愛你！、劉德華、我愛你！』，我真的享受『他們』的聲音，時時刻刻都被他們舉止感動，fans所給我的，是一份福氣。我相信即使我70歲、80歲在台上，仍然那麼愛我，所以…『我也愛你們（fans）。』而緊接成都站的還有重慶、杭州，深圳等14場，繼續跟大家「唱」所欲為。

（即時娛樂）