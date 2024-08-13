何沛珈主持奧運獲益良多 讚前輩妙語連珠 錯過拍劇機會但無悔 (14:25)

何沛珈直言為了主持奧運而錯過拍劇機會，但她表示無悔。（Ig圖片）

巴黎奧運已圓滿落幕，有份成為無綫「奧運之星」的何沛珈，昨天（12日）在社交平台貼相及發長文，分享擔任「奧運之星」及做主持的感受。

她表示感恩可以參與四年一度的體壇盛事，又指為了今次奧運會而錯過一套劇的機會，但她無悔，因為從奧運中學習及收穫到好多。

何沛珈感謝一眾前輩們，包括鍾志光﹑朱凱婷﹑林溥來等，她寫道：「我見到咩叫妙語連珠。喺完全冇稿嘅情況下，你哋都可以出口成文，知道有啲問題我可以搭上嘴，你哋會盡量俾位我去講、俾我去表達。」

同時她又感謝六星拍檔，感覺似六個人一條心：「記得喺一個月前好迷茫，不知道點做功課嘅時候，Leonard（鄭衍峰）會將有嘅資料分享出嚟，令我哋都唔使盲舂舂有返個方向。（黃）庭鋒、Danny（孔德賢）就會作出經驗分享，話我哋知點做。」

何沛珈表示作為新人，很害怕影響到節目，但大家很用心做準備：「除了見到Tiffany（劉穎鏇）、Honey（何泳芍）寫了滿滿的A4紙、庭鋒黐滿了memo筆記的天書，Danny的無敵iPad，還有德德（陳懿德）的手抄筆記，謝謝大家嘅努力在互相影響著。

最後都好感謝節目組，呢半個月你哋基本上係住喺公司啦，謝謝你地準備咗很多嘅資料，做咗好多前期工作，現在可以回家好好瞓一覺啦！」

（即時娛樂）