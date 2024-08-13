邵初為拍劇剪走8吋秀髮 若角色需要不介意剃光頭 (19:04)

邵初為《愛‧回家》將頭髮剪短7﹑8吋，她表示自8歲後未試過短頭髮，初時有點不捨，但她熱愛演戲，只要角色需要她沒所謂。（柯美攝）

呂慧儀、湯盈盈、劉丹、羅樂林、滕麗明、邵初和何晉樂等，今天（13日）到電視城出席無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》「愛」之獎牌對對碰活動，分成兩組比賽劍擊和羽毛球。

邵初為《愛‧回家》將頭髮剪短7﹑8吋，她表示自8歲後未試過短頭髮，初時有點不捨，但她熱愛演戲，只要角色需要她沒所謂，將來若飾演病患者，要她剃光頭也願意。她為了拍處境劇，除上戲劇班，還看關於如何演喜劇的書籍，她說：「演喜劇，節奏拿捏很重要，我仍是嘗試階段，與我較多演對手戲的前輩羅樂林、林淑敏和李偉健對我很好，教了我很多東西，叫我不用緊張，慢慢來。林淑敏私底下更提點我該如何化妝，看上去會精神一點及更適合角色。」

邵初和江美儀早前帶領3位候選港姐陳紫佟、吳芷靖和程姜月赴新加坡拍外景，邵初大讚3位師妹進步神速，她指江美儀像「嚴媽」般用心教導她們，她因是2021年港姐，故以朋友身分跟她們相處和溝通。

湯盈盈透露與兩名女兒剛從加拿大返港，在當地逗留了個半月，探親及幫媽媽搬屋。問到兩個女兒可有運動細胞？湯盈盈表示她們以前喜愛游泳，但現在已不喜歡，反而呂慧儀兒子熱愛游泳，每星期練水5天，並在分齡賽中奪冠，呂慧儀說：「最開心是見到兒子的肚腩細了，我叫他減多些，他說沒需要，有肚腩游水都贏同學。（栽培兒子成為游泳選手？）他喜歡游水會繼續讓他游。」呂慧儀身形圓潤不少，她承認肥了10磅，笑言因劇情需要。

（即時娛樂）