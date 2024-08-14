鄭秀文新歌MV掀集體回憶 與《瘦身男女》初戀黑川23年後東京續前緣 (14:23)

鄭秀文（Sammi）新歌《從前的我們》遠赴日本東京取景，最驚喜是她邀請了23年前一齊拍電影《瘦身男女》，戲中飾演她初戀男友「黑川先生」的日本型男川口力哉Rikiya Kurokawa，擔任新歌MV男主角。他們更在東京鐵塔前相擁合照，呼應電影主題曲《終身美麗》第一句歌詞「塔尖仍舊記得這擁抱極美好」，掀起集體回憶。

Sammi說：「今次《從前的我們》MV邀請到大家熟悉嘅Kurokawa先生，飾演MV男主角，我都好驚喜，我諗大家見到Kurokawa先生嘅時候，都會諗起電影《瘦身男女》，呢一部經典嘅愛情電影，經過咁多年之後再次合作，搵番美好共同回憶。」

今年49歲的川口先生是日本著名模特兒和演員，說得一口流利英語，當年來港拍廣告和參演電影《瘦身男女》，與Sammi結緣。相隔23年再合作，川口先生說：「我很高興再見到Sammi！」身旁的Sammi笑得燦爛，回應他：「Me too！（我也是）」他續說：「跟她一起的時光，感受到她非常溫柔、善良，她總是照顧好一切，我很滿足。」Sammi感謝他答應演出MV男主角，她感覺很奇妙，最驚訝是對方沒有太大改變，就像看見當年電影裏的「黑川先生」一樣。

Sammi說：「呢首歌嘅歌詞寫得相當之好，『從前的大家 用一世驗證』，無論咩關係，人與人之間嘅關係，好多時都係需要時間上嘅經歷，或者經過時間嘅洗禮、經過時間嘅洗滌，咁先至可以再鞏固、再深化。點樣去維繫？或者，一段關係行到去十字路口時候，我哋應該繼續行？點樣去修復一段關係？其實都好需要搵番初心，當日點解會選擇彼此嘅初心。」川口先生說：「導演希望我們演繹得很細膩，非常具挑戰性，不斷嘗試演繹更多，這是很好的經歷。」

Sammi說：「全首歌都在日本拍攝，我覺得能夠帶出呢首歌嘅味道，因為歌詞第一句『凌晨東京』，我哋確實喺當地拍攝到真係東京凌晨時分，嗰日落住毛毛雨，拍出嚟畫面都幾浪漫。」還有MV中出現的日本傳統手藝「金繼」，以及她與川口先生再度同框的化學作用，都令人印象深刻。

Sammi說：「今次在演唱會舉行之前飛到日本拍MV，而且邀請到Kurokawa先生為呢個MV坐陣，我相當感動，亦好開心，多謝公司配合我呢個諗法，成個團隊飛日本完成呢件事，希望大家喜歡。」川口先生說：「這是很好的經歷，見到她每周體能訓練7天，我很感動，令我印象很深刻。」

（即時娛樂）