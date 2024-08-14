范麒智王智騫組CP 盼拍BL劇 貼面壁咚「男女通殺」 (15:24)

深得時尚品牌歡迎的型男王智騫（Martin）與范麒智（Kenji），近年以男男CP組合上陣，吸納不少粉絲，「男女通殺」！2人將於本月30日聯手首次舉辦《Kenji Fan 范麒智 & Martin Wong 王智騫 - 1st Fans Meeting》，日前他們拍宣傳海報，其間以多款親密甫士示人，面貼面之餘更大玩「壁咚」。

Martin和Kenji將首次舉行Fans Meeting，跟逾200粉絲零距離接觸，2人大表期待，還異口同聲指已準備大送驚喜，當中憑劇集《I SWIM》俘虜大批粉絲的Martin，透露會第一次開金口唱歌：「準備咗啲表演，同埋啲互動嘅遊戲，小弟仲會第一次開金口唱歌，到時我都會有禮物送畀大家。」Kenji表示可以跟粉絲近距離交流，心情有點緊張，他亦為粉絲偷偷地準備特別表演環節，暫時保持神秘感。

自從在綜藝節目《甜酸苦辣鮮》中大玩不經意的CP感而成功突圍，2人不時孖咇上陣，他們盼望一齊拍攝BL劇，Kenji指：「真係好期待！同Martin一齊拍劇，我就唔使擔心自己一個人做gym 。」

對於朝BL方面發展，Kenji有兩大目標：「第一，就係希望可以好似泰國嘅Bright同Win咁，大家一聽到佢哋嘅名，就知道佢哋呢一pair拍過BL劇。第二，就希望我同Martin可以一齊合唱主題曲。」

（即時娛樂）