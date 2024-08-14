郭富城因疫情愛上書法西洋畫 盼將「歌舞字畫」四合為一 (16:21)

城城蒙眼在高台上唱《純真傳說》，並在地面爬行，其間城城靠近台邊跳舞，觀眾也替他「牙煙」。（劉永銳攝）

換了橙色冬菇頭假髮的城城，在手臂綁上兩個大氣球，配合唱出《木偶襲地球》這首歌，唱時他還扮木偶。（劉永銳攝）

穿上白色長袍配合另一個髮型的城城，邊唱《飛》邊在地上巨型畫紙上，用不同顏色表演潑墨畫。（劉永銳攝）

天王郭富城昨晚（13日）在紅館舉行首場個唱，城城妻女都有捧場，他在個唱玩「變髮」，以不同假髮造型示人，玩味十足。

換了橙色冬菇頭假髮的城城，在手臂綁上兩個大氣球，配合唱出《木偶襲地球》這首歌，唱時他還扮木偶。熒幕上出現AI鐵甲戰士城城，城城化身未來戰士，穿上閃燈盔甲裝，跳多年沒在演唱會唱過的《無忌》，場面震撼。

之後唱出《痛哭》和《雨中感嘆號》等經典金曲，及後又蒙眼在高台上唱《純真傳說》，並在地面爬行，其間城城靠近台邊跳舞，觀眾也替他「牙煙」。

穿上白色長袍配合另一個髮型的城城，邊唱《飛》邊在地上巨型畫紙上，用不同顏色表演潑墨畫，為觀眾送上驚喜，他說：「這8年轉變很多、經歷很多東西，不可以出街的日子，令我漸漸愛上中國書法和西洋畫，因色彩和線條好靚，大膽跟大家分享另一種創作。疫情時做不到自己喜歡創作，但找到另一種創作，大家見到啦，大大熒幕上有的畫面和圖案就是我畫，看落簡單但充滿我的情感，記載我2024年8月13日在紅館和大家分享我的作品。」

城城除了在舞台上唱歌跳舞和演戲之外，將來有機會分享其書畫，將歌、舞、字、畫創作四合為一。

相關新聞：郭富城紅館個唱開鑼 妻女捧場勁興奮 施「髮」術玩味十足

（即時娛樂）