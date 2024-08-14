郭富城自嘲超貼假髮似窗簾 親寫30張「您」字贈歌迷 (17:26)

城城自嘲遮眼的烏黑假髮，他說：「我這個頭髮真的很辛苦，好似𥦬簾，什麼都看不到，等我撥過少少。」（劉永銳攝）

郭富城昨晚（13日）在紅館舉行《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024香港站》首場演出。城城以不同假髮造型示人，而舞台上變化多端，當機關啟動後，巨型「AK（Aaron Kwok）城堡」展現眼前，城城坐在城堡半空王座上，與舞蹈員勁歌熱舞，唱出《國王的新歌》和《神經》等歌曲，十分震撼。

城城再以一身白衫、白帽加長褸現身，配以白帽唱出《失憶諒解備忘錄》後，從半空中斜台滑落舞台，全場歡呼拍掌，大嗌「好勁呀！」

一輪勁歌熱舞的城城，依然面不改容，他說：「大家的掌聲和歡呼聲令我好感動，這刻我可以對住大家不停地喊，但我不會，這些叫情緒管理，我會將所有動力和感情，放在作品中，我的作品有血有淚有感情，這就是我，我有時不懂表達，有時好直得罪人都不知，但不要緊，歌迷支持我就得，什麽都不重要，當然除了我家人太太和兩個女兒，8年前跟她結婚，當時我仍是小伙子，現在已經不同，成熟和沉穩了，是丈夫和爸爸，我會繼續學習和為大家表演。」然後唱出《敬啟者之愛是全奉獻》，憑歌寄意表達對家人的愛。

城城表示今次演唱會宗旨，是想帶給大家開心，想度橋引大家笑，但他覺得不需要，即興就會笑，他繼續自嘲頭上超貼假髮，而且有幾條「頭髮」遮掩眼睛的烏黑假髮，他說：「我這個頭髮真的很辛苦，好似窗簾，什麼都看不到，等我撥過少少。」說畢全場大笑。

另外，城城感謝歌迷30年來的支持，親手書法30張「您」字，表示每一張字畫代表一年，30張代表30年，除自己欣賞，還留待他老了沒法再表演時重看，這就是最美好回憶。城城衷心多謝每一位觀眾支持，他才能在舞台行到30年，然後唱出他為歌迷而作的新歌《您》，唱時忍不住哽咽眼濕濕。

安歌時，城城以真髮示人，與數十位舞者又跳又唱《想見便遇見》，全場觀眾high爆站起來，並一齊做人浪下，結束首場個唱。

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（即時娛樂）