紮職3｜黃宗澤的起心肝操肌 張繼聰讚鄭浩南勁弗：他代表了蛋白質 (21:09)

阿聰讚鄭浩南（左圖）身形管理得很好，很弗又有型。（資料圖片/鍾偉茵攝）

Bosco的起心肝叫阿聰介紹健身教練，現在時間許可的話，一星期操練5天。（鍾偉茵攝）

Bosco和阿聰表示操肌是為自己身體著想，由於操肌過程辛苦，所以除衫要有價，不會輕易暴露人前。（鍾偉茵攝）

黃宗澤（Bosco）和張繼聰在電影《紮職3》中，有多場追逐打鬥場面，Bosco之前因腳及頸患，加上疫情沒健身多年，拍攝時發覺自己太瘦，肌肉流失得太多，導致起跑沒爆炸力，跑起上來亦感吃力，的起心肝叫阿聰介紹健身教練，現在時間許可的話，一星期操練5天，阿聰大讚Bosco有恆心兼勤力。

Bosco和阿聰表示操肌是為自己身體著想，由於操肌過程辛苦，所以除衫要有價，不會輕易暴露人前，阿聰說：「之前拍部戲要騷肌，事前花了2﹑3個月時間操練，又要吃得好清淡，一除完衫第2日即狂食，平時不喜歡吃甜品都照吃。」

Bosco感同身受說：「以前我和阿聰拍《幕後玩家》要騷肌，真的無啖好食，切雞走皮還要過水才可吃，我以前拍廣告和拍戲騷肌前，桌上先放滿食物，一著衫就狂吃。」

說到戲中兩位社團大佬鄭浩南（Mark）和陶大宇，大讚他們工作認真、有書卷氣，他們多謝2位前輩稱讚，表示現在電影市道不太好，有機會演出便要好好把握，做到最好，在拍攝現場，未埋位都不敢放鬆、嬉戲，反而他們和陳家樂、導演邊拍邊微調和刪減一些戲分與對白，阿聰說：「刪減一些東西才是藝術，電影不同電視劇，篇幅有限要精要。」

他們讚鄭浩南身形管理得很好，很弗又有型，阿聰說：「Mark哥是我由細到大肌肉界的代表，他代表了蛋白質，到現在身形仍然又靚又fit，心境又年輕，我們和他拍桑拿浴那幕，就交給他赤裸上身騷肌；今次是我第2次拍桑拿戲，感覺像打邊爐，一浸多個小時，愈拍愈迷幻和眼瞓，一點也不享受，浸一次後，幾年都不敢再浸。」

阿聰笑言他、Bosco和家樂3人被Mark哥用棍打背懲罰那場戲，他被打得最狠，是對他有較多肌肉，可承受到較大力度的認可。

（即時娛樂）