反起跑線聯盟2｜朱茵自認嚴母 注重品德教育 潘燦良享受二人世界 收契仔女睇緣分 (21:27)

朱茵與潘燦良合演ViuTV劇集《反起跑線聯盟2》，他們認識30多年，是演藝學院的師兄妹，當年朱茵執導校園戲劇，曾邀請潘燦良擔任主角，不過今次是2人首次在幕前合作。潘燦良說：「知道今輯找朱茵演出，我已經想像會好玩。」新加入的朱茵化身教學嚴厲的小學老師，與承接上集演虎爸的潘燦良，經常因意見不合而唇槍舌劍爆爭論。

朱茵指今次演反派，是戲劇上的新嘗試：「這個角色很有火花，我從未試過演氣場大、這麼得人驚的人物。（嚇怕小演員？）初初開工盡量不跟小演員玩，希望他們保持對我有驚的感覺，後來騙不了，他們很醒目，知道我只是扮惡，真正的我不是這樣。」

不過她自言現實中也是嚴母，注重品德教育，但未至於像劇中老師角色，她說：「學業分數其次，教人生觀和價值觀，怎樣執生，緊要過讀書。雖然已幫個女安排升學計劃，但要看她肯不肯接受、喜歡什麼，想給她自由，最重要大家開心。」

朱茵與黃貫中的女兒黃鶯已經11歲，朱茵指女兒踏入青春期，變得牙尖嘴利，句句「頂到行」，在管教禮貌方面最勞氣：「她想做某件事，會千方百計推你入陷阱，我同爸爸（黃貫中）都要動腦筋去處理。（老公是神隊友或是豬隊友？）通常我想出應付辦法，他和應幫手，他就是神隊友，但當我想不到，他很多時變豬隊友，個女是前世情人，平時有個女『潤』他，個女一叫爸爸返來食飯，好過阿媽叫10句，我好明白爸爸無辦法對個女不寬鬆。」

潘燦良跟太太蘇玉華無兒女，省下湊仔煩惱，但他認同大家庭有其幸福和完整度：「既然是我們選擇，就好好享受二人世界，有時我們都會傾，以前是否應該生小朋友，不過想都無謂，還後悔嗎？都過去了。我們沒有詳細傾要不要小朋友，只是隨緣。（收契仔契女？）這個看緣分，以前跟很多小朋友合作過，有些現在長大後，仍跟我有聯絡，我們沒有上契，但關係好好。」

（即時娛樂）