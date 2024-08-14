呂爵安陳凱詠新歌MV演過氣情侶 鏡頭前情深款款 鏡頭後笑料大堆 (21:56)

呂爵安（Edan）與陳凱詠（JACE）首度合作，推出合唱情歌《漸漸我們》，2人拍新歌MV，演繹過氣情侶角色，2人老友鬼鬼，在鏡頭後卻笑料不斷，令拍攝現場充滿歡樂氛氛。

Edan與JACE的個性予人開心果感覺，今次2人選擇推出《漸漸我們》，就連JACE也摸不著頭腦，她說：「我開頭都話唔想咁深情，可以輕鬆啲開心啲，甚至跳唱，點解要咁深情？」Edan解開謎團，他說：「開頭討論咗一段時間咩方向，有試過想R&B、唱跳或者情歌，同監製T-ma都傾過，佢都整咗唔同Demo畀我哋，最後揀咗最容易入腦、最有感染力嘅《漸漸我們》，同埋香港好耐都冇呢種男女合唱情歌，都覺得係一個好嘅機會推出，下次再玩其他。」

說起2人合作，必定早前舉行過的《拉闊音樂會》，但其實Edan在3年前已與JACE結緣，Edan說：「《拉闊音樂會》再對上一次嘅合作，係《激安百貨》，但一直都冇諗過音樂上合作嘅念頭，直到拉闊。」JACE補充：「既然都做得拉闊，就不如做隻合唱歌。」Edan續說：「同得JACE合作當然唔好嘥，同埋過去有合作過，佢都算係幾好嘅合作對象，都有少少火花，有少少夾到，就不如把握今次機會。」

3年來建立的友誼與默契，也方便他們在MV中演過氣情侶角色，不用培養情緒就可以直接埋位拍攝，JACE說：「拉闊嗰一次演出嘅默契，當然係源自《激安百貨》，今次MV演出培養感情係唔需要㗎，一埋位就畀到，你見到我哋行嘅步速，都冇夾過，竟然剛剛好。」Edan觀察JACE在拍攝當日微細舉動，他說：「（拍攝當日）JACE嘅情緒係100分，見到佢係咁眨眼...」

JACE見Edan突然搞鬼，也配合搞笑，並補充：「因為我投入角色，見到前度，心情好複雜，唔知點算好，一亂呢就眼都係咁眨。」Edan聽到JACE的答案即回應：「咁下次睇下JACE喺啲咩場合，會係咁眨眼先！」JACE即反問Edan：「咁你見到我係咩情感？」Edan繼續戲言：「我係好豐富地空白，見到前度，就空白晒囉！」

有Edan的現場就有歡樂，好像在MV現場，2人有講有笑，全場充滿開心氣氛，但這次Edan卻遭遇連環不幸失策事情，他說：「其中一個shot係拍我，JACE影背脊，但佢對住我扮鬼臉，結果我忍唔住笑咗，真係，點解佢咁可愛嘅，伸脷喎！」

失策事件還包括偷偷與工作人員及其他演員夾定，要來一場惡作劇，可惜卻失敗了！Edan說：「開製作會議時，突然諗起不如玩下JACE，如果我同MV中佢嘅男朋友仔拖埋手跟住走，睇下佢咩反應。」結果JACE竟然沒反應，JACE無奈說：「你哋做得唔夠說服力，你哋拖手嘅時候，我唔知你哋做咩囉，如果你哋稍為有多啲進展，我會畀到多啲。點解你可以寓工作於娛樂，咁都整個prank（惡作劇）？你知有啲嘢要還㗎，死梗呀佢。」

（即時娛樂）