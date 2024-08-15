反起跑線聯盟2｜朱茵會寫英文地址全靠惡老師 (14:56)

ViuTV劇集《反起跑線聯盟2》周一（12日）首播，承接上一季講述樂悠悠七小福一同升上標榜愉快學習的樂天小學，一眾家長本以為終於能鬆一口氣，紛紛為着私人時間大增而雀躍之時，卻因為新來任教的冼老師（朱茵飾）嚴厲和高壓的教學方法，與七小福一同叫苦連天。樂悠悠的孔校長（袁富華飾）為此決定出山，打造「樂悠悠愉快學習天地」為孩子重拾讀書樂趣。冼老師為證明自己的教學方法才是對的，毅然向孔校長下戰書。另一方面，家長們亦要面對各自的煩惱及接踵而來的問題。

導演劉偉恒日前連同朱茵、周家怡及兩位小演員徐立德、李莉，在社交平台開直播分享。周家怡自言小時候也遇過頗嚴的老師，但沒有冼老師那般嚴厲，而她小學時雖然戇居居，但因自我要求高，很少被責罵。朱茵回憶︰「應該係二年班班主任，真係好惡，每個字都執得好正，例如要我哋寫自己嘅英文地址，細個邊識寫吖，唯有亂作，點知老師真係睇番我哋個地址逐個逐個去改，嗰次緊係『食蛋』。我當時真係好驚佢，因為佢同時教埋音樂，你走音又鬧，唔唱又鬧，真係好驚，但係又因為佢咁，我哋個個都識寫英文地址。」周家怡笑指朱茵就是拿着這個藍本來演繹冼老師，朱茵說︰「佢仲惡啲，佢真係會拎住類似棍的物體嚟凶你，我哋依家都冇出呢一招啦﹗」

第2集劇情中「最」字正寫問題獲不少觀眾討論，周家怡自言會執著，但執著程度未去到極端，只會執著筆劃，一定要寫得整齊。朱茵說︰「朱茵本人唔執著，因為我認為以前教嘅『最』字寫法更明意思。雖然冼老師要跟劇本去教，但我真係覺得係『日取』，日日取咪『最』囉。同埋因為我會咁樣解釋畀個女聽，我點樣叫佢記個『最』字呢，咪就係你日日取嗰樣嘢咪最愛囉。其實我都唔係好明點解會變咗依家咁寫。」不過，朱茵補充︰「考試緊係跟老師啦 ，不過都必須要話佢知，我哋細個嗰陣時呢個字係啱嘅。每次遇到唔太肯定嘅字或句語時，我就會同囡囡一同問爸爸，全家一齊討論。」

（即時娛樂）