黃梓樂口花花拋追女金句 沈殷怡開心追問︰係咪要娶我 (15:50)

沈殷怡（Shirley）、余逸思（Yoshi）和范麒智（Kenji）主持的ViuTV節目《腦霧研究所》今晚（15日）播出第4集，請來小小年紀但拍劇經驗豐富的黃梓樂（Sean）做嘉賓。來到挑戰場地書店，Sean未開始比賽就先來一場估歲數遊戲。Sean以為Yoshi姐姐只有20歲，令Yoshi非常開心。不過，Sean轉頭卻問Shirley和Yoshi誰年紀比較大，Shirley聽見立即大叫：「喂！呢個問題都要問？」Sean自知講錯說話，禁不住吐出「大鑊喇」3個字，連導演也急忙說：「我哋都係開始遊戲。」

第一回合，3人要在限時之內記住6個書架內的書名和排序，之後再將從中抽出的5本書放回正確位置。面對幾百本排序沒有特定方式的書籍，加上分類又特別過人，什麼「無用之用」、「寂靜的春天」、「酒吧話題」等，學霸Shirley也說：「返屋企應該會發夢畀書食，追住嚟跑！」Sean大聲表示：「嘩，好多字我都唔明呀！」當他拿著一本《房間裡的大象》時更充滿疑惑地問：「會唔會係酒吧話題呢？」Yoshi聽見也不禁說：「佢都未入過酒吧，都唔知大家會講啲咩話題。」

比賽期間，Sean不時拋出「追女語錄」。他先對Yoshi說：「人哋就拋波，我就拋（proud）of you。」Yoshi聽後驚嘆︰「大個不得了呀！」Sean之後再對Shirley說：「唐三藏佢係取經，我係娶你。對唔住呀！各位Shirley嘅男fans！」引得Yoshi哈哈大笑。比賽過後，Shirley捉住Sean問：「係咪要娶我呀？」Sean即時耍手擰頭。

（即時娛樂）