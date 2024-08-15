房祖名事業停擺10年復出樂壇 新歌MV曬父母舊合照 (19:13)

成龍兒子房祖名2014年因大麻事件令演藝事業停擺10年，至近日推出新歌《尋光》。

他表示︰「《尋光》這首創作，是我在這十年來生命起伏中所創作出來的『年』記。如果你想了解我，你可以在這些創作裏找到更貼近我的樣貌和狀態；如果你是聆聽音樂的人，我期待能和你一起在音樂裏分享我這段生命經歷的真實感受。距離上一張作品，這十年來其實最大的改變並不是『我』，而是『我的世界』。首位華人80後藝人上過CNN的，大概只有房祖名吧？但很遺憾是用不好的狀態揭露在大眾面前；我不會逃避曾經歷過的那些荒唐，因為沒有那些也不會有現在的我。也許大家的焦點不全然能單純地放在我的音樂創作上，但我只能專注在這件：我喜歡，也努力做好的事情上。其實我還是原來的那個房祖名，只是我懂了更多事情，對這世界看得更清晰，有更多的時間和能量做回自己認同的樣子，然後學會表達更多的愛，不讓在乎的人受傷害。最重要的是，此刻我只想用簡單的一首歌曲和你們交流，也許我們很難有相同的人生際遇，但一定有那一秒相同的深刻感受，喜怒或哀樂？在生命的某個當下片刻。生命的本質也許不需要像商品一樣有過多的概念包裝，只希望我的一句詞或一段旋律也好，能跟這世界上偶然聽見的那個你，一起深刻的活在當下。」

母親林鳳嬌看見兒子藉音樂創作再出發，親筆為他寫下「房祖名」3個字，希望他的第二次人生從此不同，能有全新的生命和出發。師傅李宗盛就送給他「尋光」的提字，勉勵他做一個內心強大的人。房祖名收到師傅的鼓勵十分感動，專輯名稱『尋光』兩字能收到李宗盛的題字，如吃下定心丸，決心要好好用音樂重新出發，不辜負這些愛自己的人們期望。

《尋光》MV以房祖名長久以來想嘗試的生死題材和劇本構思，表達出「唯有在逆境穿越生死，才能體會一口氣的珍貴，把握每個當下活出精彩」的信息。房祖名在MV中走出醫院探索，穿越荒涼日曬的沙漠，又跳入深海潛水，並詮釋掙扎溺水的畫面，隱喻人遭逢重大逆境如同死亡之後，更需要用必死的決心去體會一口氣的珍貴。他在片中醒來當時的病人手環，及溺水之後失而復得的手表所顯示的時間，也都象徵了對房祖名具有意義的日期和時間點。他在MV中亦公開了兒時片段、父母年輕時的合照，以及他當年在道歉記者會上的片段等。

（即時娛樂）