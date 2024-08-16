林德信望與父親女兒三代同堂合唱 鄭嘉嘉向老友分享育兒經驗 (19:50)

同期出道的林德信（Alex）與鄭嘉嘉，近日合力創作懷舊的士高音樂元素新歌《Drifting in Hyperspace（超空間）》，Alex負責英語Rap的部分，嘉嘉則唱普通話歌詞，藉電音與Hip-Hop節拍為主導刺激樂迷感官。他們在MV中化身Disco DJ，把1980至1990年代風靡一時的的士高狂熱重現。

嘉嘉表示把Disco Funk復古元素加入歌曲，以營造新與舊的音樂對比。她說︰「我覺得1980年代的人可自由自在，隨時隨地在街上唱歌跳舞。相比之下，現在的人比較拘謹，因此很想把那個年代的氣氛帶回來。我是聽草蜢《忘情森巴舞》、《三分鐘放縱》長大的，聽到時會不怕醜地跳舞。」

Alex與嘉嘉這次合作，除了歌曲《Drifting in Hyperspace（超空間）》，還會推出一張實體唱片。嘉嘉表示︰「我們製作這張專輯《HYPERSPACE》的概念，就是想大家像去派對一樣開心跳舞，幫助減壓。」Alex續說︰「我未親身見證過1980年代落Disco玩的情景，但聽到舊歌時也可帶出不同靈感。例如我從小便聽爸爸（林子祥）的《愛到發燒》，嘉嘉聽到此歌卻想起Bruno Mars的《Treasure》，覺得兩首歌有些地方頗相似，最主要是將中文歌與英文歌來混合穿插的作品比較少，便將兩首歌串連一齊。另外，之前我在美國一間酒吧演出時重唱Bee Gees的《Stayin' Alive》，估不到反應好好，於是把這首歌跟自己的英文歌《Good Vibrations》混合一起唱。」

嘉嘉稱平日除了唱歌，也會做運動減壓。Alex表示成為爸爸後有壓力，要靠網購及約朋友飯局紓緩。他說︰「做了爸爸後，有很多新事物要學習和了解，最近已開始留意女兒將來的教育問題，還要將時間重新分配在工作及家庭上，盡量平衡兩方面。以前我有空便可以做音樂，現在要短期內完成很多工作，想遷就女兒的作息時間，讓自己可以多陪她玩。」

嘉嘉的女兒已5歲大，她樂意與Alex分享育兒經驗，提醒他一有靈感就要立即記下來，否則容易忘記。嘉嘉說︰「女兒有時會看我演出，她曾拿起鈴鼓一起搖。等Alex的女兒長大些，兩個小朋友可以一起玩。我們的新歌，女兒也有跟着跳唱，她會唱《愛到發燒》，還會擺V字手勢。」Alex表示只要女兒將來喜歡，會支持她接觸樂器和音樂。他說︰「我的童年珍貴回憶也是與音樂有關，最記得小時候和家人坐車聽歌，又去紅館看騷。如果有機會，我不介意與爸爸及女兒，三代同堂合唱，應該會很正，可以視這個合唱為目標。」

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（即時娛樂）