林頴彤醫院內擾亂秩序脫罪 鄭雋熹違反醫管局附例罪成罰1500元 (20:45)

林頴彤（Bella）與緋聞男友鄭雋熹及另外4人被控「在醫院作出擾亂秩序的行為」，案件今天（16日）於粉嶺裁判法院判決。林頴彤被裁定罪名不成立，鄭雋熹則干犯《醫院管理局附例》被定罪，罰款1500元。

裁決官宣讀判辭時表示林頴彤沒有意圖衝擊警方，只擔心案中另一被告、即其同父異母家姐被捕，因而忘記踏入了病房1、2步，被警員誤會欲進入病房將她推開，而警員亦只是執行職務。裁決官稱考慮到林頴彤之後的質問與哭泣乃人之常情，指她與其他被告亦沒有關連，裁定她罪名不成立。而鄭雋熹則因為林頴彤而到醫院，與本案其他被告沒有關連，但他曾在醫院內作勢拍攝。裁判官行使權利更改控罪，以《醫院管理局附例》向他定罪，罰款1500元。

林頴彤與鄭雋熹辦理完手續後，前後腳離開法院。鄭雋熹受訪時稱接受判決，他說當日約了林頴彤晚飯，在醫院等待時看見林頴彤被警員推撞，於是上前問發生何事，因警員不回應才拍攝保障林穎彤及自己，因此而惹官非感到無奈。現在官司告一段落，鄭雋熹表示︰「回復自由，希望愛情方面有新進展﹗她（林頴彤）之前說過，如我被定罪，她會做我女朋友。各位傳媒，可否幫我問她？（很喜歡Bella？）人人也鍾意她﹗」鄭雋熹坦言與林頴彤一起經歷了一個大風波，加上世事難料，希望沉澱過後重新出發，現在最想約林頴彤食飯，稱已等了這頓飯一年。

林頴彤直言心情複雜︰「開心能還自己一個清白，但連累了鄭雋熹不開心。他當天來找我，見我被人推，他是出於保護我。這是事實，但醫院不能拍照，現在判他在醫院拍照有罪，我明白的。我像為自己出了啖氣，但影響了朋友。雖然他說不介意，但我要公開向他說不好意思。」提到鄭雋熹公開表白，林頴彤說：「他說如何就如何，我覺得欠了他，內心不舒服，煮飯、交罰款也做，我不知可以還什麼給他。（可有心聲想公開？）我年紀大，已31歲，希望將來嫁得出。」林頴彤表示現在主力做生意、網上頻道拍攝和讀書。她被問到可會請鄭雋熹幫忙拍攝工作時說：「現在不敢叫他做任何拍攝。我也要時間疏理情緒，感激法官明白我等家姐，家姐是圈外人，我不想多談。」

（即時娛樂）