冼靖峰曾失言致情緒低落 自困房中3天：唔敢面對父母 (17:00)

問及與方皓玟的緋聞，Archie表示不作評論，只不希望打擾到前輩。（資料圖片）

現年26歲冼靖峰（Archie），參加無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇》入行，曾因失言惹熱議，有段時間他到內地拍劇。今年Archie憑劇集《神耆小子》及選秀節目《亞洲超星團》躋身男團LOONG 9-V分隊成員，而人氣急升。

Archie為派台歌《無意冒犯》接受商台《星光背後》訪問，談及當時為追夢而放棄高薪厚職，亦分享父母價值觀，更剖白過去曾失言而汲取教訓的經歷，並回應兩段緋聞。

Archie畢業後原本在銀行工作任職MT（Management Trainee管理培訓生），他毅然放棄一份起薪近4萬高薪厚職，轉投沒有穩定收入的歌手職業，被問到當時父母對Archie入行的反應：「我印象好深刻，聲夢決賽當晚返到屋企，我就同爸爸講，𠵱家難得有個機會又有份合約，覺得呢個係好嘅時機入行。嗰次都係第一次同爸爸好認真傾偈，爸爸聽完之後話：『你畀啲時間我考慮下』。」

父母認真考慮過後，並未反對Archie入行：「爸爸考慮完之後就同我講：『只要你唔好後悔你嘅選擇，我哋都會support ! 』原因係以前喺中學、大學玩音樂，屋企人都當我玩玩下，叫我唔使睇得咁重，但比賽後見到真係有份合約，佢就叫我要認真對待呢份職業。」

Archie在2022年一個直播音樂會上失言，事件網上發酵，雖然他曾開腔道歉，但網民對其道歉仍未收貨，在網上展開洗版式聲討，令Archie形象受挫。Archie亦汲取教訓，更自我反省：「呢件事到𠵱家對我有好深影響，就係要諗清楚先去講每句說話。當時我個腦慢過我個嘴，講得好快，就講咗啲唔應該講嘅野，呢件事後我都有反省，會諗點解當時會發生呢件事，同自己講我係要用作品讓人認識我，呢個都係我入行嘅初衷，需要作品行先。」

Archie坦言當時因被洗版式攻擊而情緒低落：「當時唔係驚咁簡單，而係情緒低落，因為第一次面對負評，個感覺唔好受，令我對未來睇法都有變。」剖白事件後不敢面對父母：「當時我係唔敢面對父母，困咗自己喺房3日，我唔想令佢哋擔心，但我做緊嘅事，就係令佢哋擔心緊，不過，又因呢件事知道身邊嘅人都好關心我，令我捱過呢一段時期。」

早前Archie以「我𠵱家真係冇諗拍拖，𠵱家做咗idol，要專注事業」，來回應與方皓玟的緋聞，被問到這個回應是否衝口而出，他解釋：「因為我係偶像團體入面，我都唔想專登否認我有呢個身分，玩呢個比賽都要選一個偶像團體出嚟。其實我係想帶出，𠵱家我事業博殺期，談戀愛呢啲就唔諗咁多住。」

之前被影到詹天文屋企，他回應：「唔係去佢屋企，只係收工搭車要經過商場落去搭車，而個商場就係個屋院入面。」而與方皓玟的緋聞，Archie表示不作評論，只不希望打擾到前輩。

（即時娛樂）