霍哥唔介意「雨夜屠夫」鬧雙胞 睇肢解片段想作嘔 (17:57)

霍哥在戲中演「雨夜屠夫」林國仁，雪兒是被他肢解的受害者。（柯美攝）

邵音音、霍哥（霍俊邦）和雪兒今日（17日）出席電影《雨夜屠夫》發布會，霍哥在戲中演「雨夜屠夫」林國仁，雪兒是被他肢解的受害者，要背部裸露，兩人亦有身體接觸，他們表示已拍了幾場戲，大家專心演戲，不覺得尷尬。

霍哥沒想過會參演該片，因他非試鏡取得角色，是與導演傾偈時，導演覺得他有黑暗感覺，似原型人物，所以邀他演出，笑說：「導演這樣說，不知該開心與否。我未演過殺人犯，還有肢解場面，事前看了有關殺人犯心理書籍和肢解片，這些片很血腥，看時真的想作嘔。」說到電影鬧雙胞，湊巧周殷廷執導的《雨夜之徒》，同樣以「雨夜屠夫」為題材，霍哥聞言不介意，指故事和拍攝角度都應該不同。

音音姐在戲中演霍哥嫲嫲，因對孫兒失望和震驚肢解女生，有多場激動喊戲，她說：「當年這宗案件非常轟動，令全港女性都有陰影，不敢出夜街和搭的士，包括我在內，沒必要就不出街，拍戲到凌晨，寧願在化妝間睡到天光，除了怕夜晚一人搭的士，也因方便一早又要開工。」

今天盂蘭節亦是音音姐的農曆生日，電影公司送上蛋糕與音音姐慶祝，音音姐說：「我一向農曆七月十五慶祝生日，2年前母親臨終時才告知我，我是農曆七月十四出世，母親當年因怕別人說我是不祥人，將這個秘密隱瞞了幾十年。」

（即時娛樂）