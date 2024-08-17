反起跑線聯盟2｜周家怡稱Billy仔影帝上身 陳欣妍讚「女兒」演技進步 (17:18)

樂悠悠前校長（袁富華飾/右圖）決定出山，打造「樂悠悠愉快學習天地」，為孩子重拾讀書樂趣。冼老師（朱茵飾）為證明自己的教學方法才是對的，毅然向孔校長下戰書。（劇照）

ViuTV原創劇《反起跑線聯盟2》正在播映中，劇集承接上一季，講述樂悠悠「七小福」，一同升上標榜愉快學習的樂天小學，一眾家長本以為鬆一口氣，紛紛為私人時間大增而雀躍之時，卻因為新任教的冼老師（朱茵飾）嚴厲和高壓教學方法，令家長和小孩叫苦連天。

有見及此，樂悠悠前校長（袁富華飾）決定出山，打造「樂悠悠愉快學習天地」，為孩子重拾讀書樂趣。冼老師為證明自己的教學方法才是對的，毅然向孔校長下戰書；另一方面，家長們亦要面對各自的煩惱。

林家熙（Locker）和陳欣妍再次參加該劇拍攝工作， Locker笑言「老婆」陳欣妍比上季憔悴不少，還說因被這套劇嚇怕而「唔敢生」，他指：「舊時我成日想有自己嘅家庭，生小朋友，但自從拍完第一季之後就唔想喇，因為好辛苦，平時放工都唔夠時間休息。導演劉偉恒叫我試吓生，但收音師話畀我知，生完係冇時間瞓覺。」陳欣妍對生小朋友就表示：「我呢2年嚟都冇改變，唔到40歲都唔會生，因為我仲好享受自由。」

相隔2年再見劇中囝囝囡囡，大家也有不同感覺。陳欣妍稱囡囡演技進步，令她哭笑不得：「佢會記埋我哋啲對白，現場會捉住我哋對劇本，仲叫我哋『有啲層次，慢慢由細聲鬧到大聲，我唔驚嘅』。」

周家怡大讚劇中飾演自己囝囝Billy（徐立德飾）影帝上身，會跟大人研究劇本，家怡稱：「上次都要帶住佢哋點演，呢次佢會傾劇本，由演員角度出發問問題，研究前文後理，真係專業嘅演員咁。」

至於上季在小演員面前保持嚴肅和距離的潘燦良，來到第2季已被小朋友融化，更指：「我同劇中嘅囝囝已經好好關係，開工盡量唔太過分，唔令佢哋太興奮，總之佢哋唔玩到心散就可以。」燦哥還指掛住玩的反而是周家怡。家怡聽後忍不住反駁：「我冇玩呀！我不知幾乖呀！」說完2人也忍俊不禁。

（即時娛樂）