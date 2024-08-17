冼靖峰「肥底」最高峰200磅 歸綽嶢未夠班做女神 自嘲手腳不協調 (19:12)

Nancy自覺未夠班做女神，她說：「女神要有很多水平，我未去到那個層次。」（大會提供）

冼靖峰（Archie）﹑歸綽嶢﹑黃明德和Goo Chan今天（17日）出席在商場舉行的音樂節活動，Archie表示已是第2次參與該音樂節，他很喜歡在商場獻唱感覺，第一次參與時他是剛出道新人，未有自己的作品，今日可以獻唱自己的作品，感覺開心。

Arhcie透露稍後推出2首新歌，一首慢歌和一首快歌，他已開始預備操弗自己：「我是肥底，最肥時有200磅，所以操弗有難度。一星期要操5日，有2日做舉機加45分鐘跑步。如果工作太忙，起碼都會跑步。」他透露現在有肌肉線條，盼年底可操到8嚿腹肌，問到他操弗後會否穿泳褲示人，他笑說：「如果練到都可以騷肌肉，視乎演出需要，但不會刻意。」

Nancy首次近距離在觀眾面前唱歌，覺得好興奮好Chill，她是第一年參與音樂節，師兄Zpecial則有經驗，她看見師兄享受舞台，要好好學習。她說：「今日唱現場都有點驚，因為有很多未知數，我覺得表現有65分，始終未夠放鬆，應該要再enjoy多點。」

問到她被譽為新一代仙氣女神有何看法？她笑說：「我覺得未夠班，女神要有很多水平，我未去到那個層次。」她一向以抒情歌為主，其實她都有聽快歌Demo，希望有更多元化的音樂風格，但跳唱歌則仍未可嘗試，笑言自己手腳不協調，跳唱對她來說有難度。

（即時娛樂）