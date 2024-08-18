吳忻熹分享抗癌感受 每日社交網出Post令自己有生存價值 (13:36)

49歲前港姐季軍吳忻熹（Nathaliie，前名吳文忻）日前向傳媒透露乳癌復發，癌細胞有5至6cm，已達第三期並擴散至淋巴腺。已開始接受治療的Nathaliie今天（18日）在社交平台發文，分享由本月6日第一次進行化療及免疫冶療開始，每天的身體變化及感受。她表示會趁有精神的時候拍片分享食療及抗癌感受，稱網友每一句支持的留言均是給予她正能量的推動力。

第一條影片中的Nathaliie聲線沙啞，說話時不夠氣，亦不時咳嗽。她說︰「上星期做完第一次化療同免疫治療，把聲都冇乜，失咗聲，同埋講嘢都冇乜氣。因為已經包唔住，所以公布消息。嚟緊我會每日post Ig同社交平台去分享我呢個漫長嘅抗癌嘅歷程。上個星期做完第一次治療好辛苦，前所未有感到成個身體好似唔係自己，周身骨痛。我冇話冇胃口同嘔，因為我食好多補充劑，但係感受到成個身體好似冧低咁。」

Nathaliie表示近日才把患病消息告之朋友，才發現原來身邊總有1、2個朋友經歷過癌症，於是彼此分享資訊。她續說︰「我上個禮拜做完第一次療程之後，覺得點捱落去呢？仲有咁漫長嘅路。上個禮拜做完之後覺得唔得喎、好死喎、好辛苦喎，我係咪要同人哋分享吓呢啲資料，因為真係有好多人都經歷緊呢樣嘢，都係一個好好嘅資訊畀大家。不如我每日迫自己去做一啲嘢，令自己有存在價值，大家又透過社交平台知道我發生咩事。我得到佢哋嘅支持，對我嚟講係呢段漫長路上一個好好嘅推動力。我每日迫自己去做一啲嘢，感覺冇咁死。希望我嘅資訊可以幫到大家，令自己有個生存價值，生命影響生命，一個正面啲嘅方法去面對。」

（即時娛樂）