王晶公開當年力捧邱淑貞原因 加重戲分令同片林青霞呷醋 (17:10)

導演王晶昨天（17日）在其網上頻道「王晶笑看江湖」上載新片「點解邱淑貞係王晶御用女角？」大談曾多次出任其電影女主角、多年前的緋聞女友邱淑貞。

王晶坦言早在邱淑貞1987年參選港姐期間已開始留意她，他回憶︰「我開頭都冇乜留意，睇咗《明報周刊》嘅封面，佢當時係一個小公主打扮，一條馬尾，我覺得呢個女仔好Sweet，係好容易畀人接納嘅外表。我當時都已經拍咗好多部戲，但就好少用一啲新啲嘅女仔，最新都係用張曼玉、鍾楚紅。我覺得呢個女仔真係有得發展㗎喎，係好有潛質。」王晶及後收看港姐準決賽，覺得邱淑貞各方面都好好，就看她會否奪冠，因為港姐冠軍要代表香港做很多親善工作，入行第一年不可能拍電影，豈料邱淑貞後來因爆出疑曾整容事件而決定退賽。

王晶在節目中為邱淑貞平反，說她其實曾跌倒受傷，下顎骨碎裂而需接受矯形手術，重整下巴，並非刻意地整容。邱淑貞雖然退賽，後來亦加入了TVB。王晶後來開拍邵氏電影《撞邪先生》，向方逸華提出想找邱淑貞演女配角。他笑着說︰「我第一次見，真係第一次見佢，就笑到我不得了。佢變咗『跛豪』，拎住個枴杖拐吓拐吓嚟，一隻腳包住晒。我話『你咩事呀你？』原來佢去台慶排舞扭親，衣衫襤褸咁，殘脂淨粉，然後跛腳嚟見我嘅。但係，我覺得佢唔係咁樣嘅，OK嘅，咁就...都用咗佢。」

王晶回憶邱淑貞首次拍電影，事前沒接受過戲劇訓練，加上一同拍攝的有非常好戲的鄭裕玲、葉碧雲，不會有很大的表現，但學得快。王晶記得當時首天開工，邱淑貞是乘坐男友駕駛的法拉利跑車到場及離開。他1988年再找邱淑貞演出電影《最佳損友》，邱淑貞亦因戲中角色名「屈豆豆」而從此多了「豆豆」的外號。王晶讚邱淑貞在《最佳損友》 中的表現雖好，但她在這部戲及之後幾部電影，都因為是群戲關係而未有太大發揮。

王晶表示邱淑貞是個非常精靈的女孩子，但因為家境一般，工作時很搏，很希望走紅改變生活。他續說︰「《最佳損友闖情關》之後，佢就冇咁進取，開始唔想接咁多戲。咁我想去了解吓，點解有啲唔同咗呢？原來談戀愛﹗我話︰『咁得喇，唔使多講，你好好地找尋你嘅幸福﹗」主持追問邱淑貞當時的男友是否開法拉利跑車送她返工的男子？王晶答︰「又另一個。」王晶說他之後要出埠拍戲，跟邱淑貞沒見面，直至他回港拍攝《賭俠》期間，邱淑貞來片場探班，稱與男友分了手，想再拍戲。王晶於是在之後開拍的《整蠱專家》安排她與周星馳做拍檔。

王晶說邱淑貞當時的演技雖然不是十分成熟，她卻是少數能接到周星馳戲的女星，邱淑貞後來亦因此獲得演出《雷洛傳》的機會，而她亦演得非常好。王晶決定要為邱淑貞度身訂做一個劇本，寫了《與龍共舞》，惟投資方想用張敏做女主角，他亦只好換人，再在之後的《賭城大亨之新哥傳奇》及《賭城大亨II之至尊無敵》起用邱淑貞做其中一位女主角。

王晶表示1990年代的娛樂圈美女如雲，有林青霞、李嘉欣、張敏、劉嘉玲、王祖賢、關之琳等，邱淑貞要跑出一點也不容易，因此把邱淑貞在《鹿鼎記》中的戲分改一改，令她有更多與周星馳對手的機會。王晶續說︰「建寧公主畀佢做得好生鬼活潑，佢亦全部接得晒周星馳啲戲，但係呢，有既定利益嗰班美女就開始有啲呷醋啦，『點解佢啲戲好似好突出咁嘅？』連林青霞都呷醋，佢喺出面講︰『哎呀，我整天跟在邱淑貞屁股後面走來走去，都不知道我在幹什麼﹗』咁我後面緊係畀番多啲戲林青霞，群戲場面就唔需要佢喺度啦，佢主演至需要佢喺度。佢有呢個感覺嗰日好亂，嗰場戲我冇要到。」主持表示韋小寶有7個老婆，現場一下子那麼多人。王晶續說︰「嗰班老婆其實都好犀利，林青霞、李嘉欣、張敏、袁潔瑩同當時未紅嘅陳德蓉，仲有吳君如，咁多人嚟做，其實我已經Cut咗幾個老婆，否則仲緊要。」

王晶表示當時邱淑貞也知道不容易出位，而當時葉玉卿、李麗珍也拍了幾部三級片，引起一陣熱潮，於是問邱淑貞可有膽量向這方面想，邱淑貞回答不能接受。王晶說︰「我話︰『千祈唔好去到咁，千祈唔好真係全裸，咁你就低㗎喇﹗你要做到一個尺度係，大家會覺得你好性感而又睇唔晒。呢個我認為係我創造出嚟嘅，三點不露，露而睇唔到。於是，我同佢度身訂做《赤裸羔羊》，搵霍耀良導演以唯美方式拍攝。」他透露當年蕭芳芳本有份演出《赤裸羔羊》，但她一見到《赤》片的海報就辭演，角色改由姚煒演出。

（即時娛樂）