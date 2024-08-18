金智媛澳門見面會 大唱情歌冧粉絲 (21:01)

韓劇《淚之女王》金智媛昨晚在澳門舉行粉絲見面會，穿著白色蕾絲裙，翻唱Connie Francis歌曲《Stupid Cupid》登場。出道14年的金智媛，演出過不少經典角色如《繼承者們》劉瑞秋、《太陽的後裔》尹明珠、《阿斯達年代記》坦雅，還有《淚之女王》洪海仁，金智媛稱每個角色對她來說也是意義非凡，就以《繼承者們》為例，「雖然瑞秋是個高中生，但性格強悍，感謝大家喜歡這角色」；提到扮演明珠，金智媛立即舉手，作出軍人敬禮的手勢，她說：「當時為了演這角色，問了許多軍人朋友的意見，原來做好敬禮手勢很重要，為此反覆練習很多次。」

提到《淚之女王》，金智媛自言最難忘一幕是白賢祐（金秀賢飾）受傷回來，洪海仁為他包紮，她說：「看到白賢祐為自己受傷，海仁很擔心，約定不要再去犯險，這句對白是即興說出來的。」

金智媛會上唱出多首情歌，包括LeeHi的《Only》、《淚之女王》插曲《日記》等，又還分享生活照及隨身小物。首次到訪澳門的金智媛表示很想四出觀光，亦品嘗了蛋撻，笑言完騷後想再吃。

活動到了尾聲，粉絲大合唱《太陽的後裔》插曲《This Love》，令金智媛感動落淚，她說：「雖然我已經有心理準備，但看到大家望着我的眼神，還是覺得很感動。」

（即時娛樂）