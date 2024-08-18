《中年好聲音3》140強現身 80歲羅秀蘭入圍 破吳大強年齡紀錄 (19:57)

無綫今天（18日）舉行《中年好聲音3》記者會，安排140位年齡由35歲到80歲的學員現身，其中100人是香港區及海外選手，大灣區、新馬區各有20人。入圍人士當中，以80歲的羅秀蘭最年長，年齡打破第一季吳大強的紀錄；區瑞強的65歲胞弟區瑞明順利入圍，他與羅秀蘭被編入「SUPER Senior」組別。區瑞明說︰「很開心能入圍﹗雖然高手雲集，我希望可以晉級。」對於不被哥哥看好，區瑞明表示︰「他是有信心我入圍，但之後很難講。一步步來，我會加操的。女兒報名鼓勵我參加，我便抱平常心來玩。這個年紀追夢，最緊要有膽量，盡力而為吧﹗」羅秀蘭稱之前已想參加，但沒說出來，仔女知道後十分支持，沒想過能入圍。她說︰「我從前很喜歡唱K，很久沒唱，想重返K房練歌。」

40歲鍾凱瑩與36歲發燒碟歌手侯靜伊同被編入「專業唱家班」組別，兩人17年前已認識，均曾參加歌唱比賽並奪得冠軍。鍾凱瑩曾當過模特兒，她自爆曾跟劉以達組過福音樂隊「Love Mission」，這次參賽是希望令失聰的爸爸感到光榮。侯靜伊不認為以歌手身分參賽是「屈機」，強調抱學習態度，望從中得到進步。來自英國的39歲表演工作者Dan James稱來港生活大半年，正努力學廣東話，海選時選唱張學友的《李香蘭》成功突圍，透露正努力學唱李克勤的《月半小夜曲》挑戰自己。

（即時娛樂）