蘇致豪否認嘲笑盧瀚霆：無意傷害同業 (22:30)

試當真網上頻道近日推出的「試運會《忍笑鐵人耐力賽》」，標題為「忍笑初賽足本20條片！地獄程度MAX！你忍到幾多條？」當中有Anson Lo在新歌《Hey Hey OK！》MV中的跳舞片段，有質疑似取笑Anson Lo的舞姿，引起會員退訂閱風波。有自言做了3年會員的人稱看片後覺得做此片的人「心地極差」，笑Anson Lo跳舞觸及底線，決定即時退訂。有不少神徒亦在社交平台留言，認為做法有問題，引起議論。

試當真對此將Anson Lo的影片下架外，還在社交平台發文道歉，承認拿捏失當，為是次處理不周負上責任，日後定必加倍小心。聲明發出後，有其他網民不認同需要道歉，感到失望。

試當真頻道由游學修、蘇致豪、許賢創辦，蘇致豪與游學修今日在網上就事件回應，蘇致豪表示節目的構思來自日本一個搞笑節目，有很多惡趣味笑點，他一直想拍同類型節目，所以日前推出這個忍笑比賽試水溫，沒想到隨即滑鐵盧。他自言笑了很多條片，20多條中加入Anson Lo跳舞片，當時沒有嘲笑成份及心地不善良，是想在承接前兩條片的鋪排，製作一個反預期的效果，引大家笑。「呢個笑點對於我，同埋留意到呢個精心鋪排嘅忍笑高手先會有效，只有會咁樣諗多重嘅人，先至會笑。」

他指游學修沒有參與製作今次「忍笑比賽」，只是參賽者，認為這條影片放在會員區是沒有觸犯到任何禁忌，也不是想傷害任何一個同業。他坦言發現自己拿捏不好，以為自己有信心可以拿捏到粉絲對這些可能會冒犯到他們的笑話的接受程度。他認為搞笑很難做到踩界，又不能過界令人難受或感到冒犯，計錯歡樂指數。他都擔心新聞出街後Anson Lo會否介意，試過聯絡對方公司，解釋自己初心非去焫㷫Anson Lo，相信對方會明白，有機會跟他講不好意思，這個不是他的原意。

游學修表示試當真有必要回應事件，但未有在網上回應，是不想引發更多討論，對各方面都無好處。他認為若有人不認同試當真的解決方法及回應，繼續去開戰也無人得益，他不當這些是試當真的粉絲。他提議或者自己認真學跳一次《Hey Hey OK！》，問大家無數打和好不好。

（即時娛樂）