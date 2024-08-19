草蜢巡唱佛山站 蔡一傑騷肌派福利 阿智跳到內褲濕透 (12:39)

，草蜢出場一口氣跳唱《好戲在後頭》、《華麗舞台》、《三分鐘放蹤》、《紅唇的吻》、《今晚停了電》、《失戀》和《ABC》，全場氣氛高漲。（大會提供）

傑少說：「仲有幾個月，草蜢踏入40周年，希望申請到喺香港開演唱會，到時你哋會唔會嚟捧場？」（大會提供）

出道邁向40周年的草蜢，前天（17日）在佛山國際體育文化演藝中心舉行「RE:GRASSHOPPER 草蜢演唱會2024佛山站」，全場爆滿。草蜢台上勁歌熱舞，觀眾在台下又唱又跳、玩人浪和大合唱，草蜢兩度Encore盡情演唱，蔡一傑（傑少）解開衫鈕露出結實胸肌和腹肌，大派福利。

觀眾完騷後意猶未盡，繼續網上洗版大讚，有觀眾表示連3歲小朋友都跟住跳《好戲在後頭》、跟住唱「hey hey我陣容強大」，在旁的叔叔阿姨讚歎草蜢魔力，並期待明年草蜢40周年演唱會。

演唱會準時開騷，草蜢出場一口氣跳唱《好戲在後頭》、《華麗舞台》、《三分鐘放蹤》、《紅唇的吻》、《今晚停了電》、《失戀》和《ABC》，全場氣氛高漲。草蜢滿頭大汗，蔡一智（阿智）說：「終於嚟到佛山開騷，多謝你哋一聽到草蜢要嚟開演唱會就即刻搶飛，真係抵惜。」傑少將草蜢的心送給歌迷，蘇志威（蘇老闆）表示歌迷熱情反應，令他熱到滿頭大汗。

然後一如草蜢演唱會「傳統」，一邊唱《黃昏都市人》和《舊唱片》，一邊與全場觀眾玩人浪，非常開心。今次演唱會首次加入《夜了》到歌單，草蜢在台上向觀眾公布好消息，傑少說：「仲有幾個月，草蜢踏入40周年，希望申請到喺香港開演唱會，到時你哋會唔會嚟捧場？」全場觀眾大叫「會」。

完騷後草蜢接受訪問，傑少興奮說：「感覺好正，當第一場騷咁做，唱得好爽，好投入，好盡興。」阿智笑言：「熱情到我連under（內褲）都濕晒！」蘇老闆說：「觀眾反應為我哋打咗支強心針，其他場數更有信心，好抵讚，七點零五分坐齊人，準時開騷就可以唱多啲歌。」

阿智說：「今次特別為咗佛山站唱《夜了》，之前巡唱咁多場都未唱過，嘩，頭先我見到台下觀眾同我哋大合唱。」傑少表示很多歌迷騷前留言點唱，他說：「之前我哋嚟做宣傳嘅時候，好多歌迷留言，草蜢好多經典歌，呢首我自己都好鍾意。」阿智笑說：「估唔到呢粒滄海遺珠畀歌迷摷到出嚟，𠵱家成為大熱！」

阿智說：「觀眾嘅燈海好靚，好似香港睇黃昏日落景色，一片金黃色好靚，我唱《Framily》嘅時候睇到好warm，好感動！」傑少說：「今次好多歌迷來自不同地方，北京、上海、汕頭、廣州、南京等，好多謝大家嚟支持草蜢。」

提到佛山美食，阿智在外賣app狂點餐，笑言太多選擇感困惑，蘇老闆與友人品嘗地道小炒，大讚好鑊氣，傑少為保持弗爆身材忍口。他們透露下月中將巡唱到美國，同時忙於籌備新碟和草蜢40周年演唱會。

（即時娛樂）