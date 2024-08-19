邱士縉生日與200粉絲慶祝 有求必應 被追問婚期：向呢個目標進發 (13:02)

Stanley深情地向TS告白：「我好開心擁有你哋支持我之外，每一次聽所有人講，TS都係好乖好有禮貌，呢個係我非常開心同proud嘅一件事，證明大家創造咗一個有愛、互相幫助嘅vibe。」（大會提供）

Stanley收到粉絲贈他的畫冊，全是他曾演出過的角色。（大會提供）

邱士縉（Stanley）明天（20日）34歲生日，昨天（18日）他出席由歌迷會籌辦的《Stanleyholic》生日活動，與200名幸運Team Stanley（TS，粉絲暱稱）提早慶祝，擅長搞氣氛的Stanley全程有求必應，令現場笑聲不斷。

Stanley對上一次跟TS聚會，已經是5年前剛出道之時，但昨日Stanley見到一眾TS，即回想起當日點滴，更說：「仲記得第一次喺觀塘搞，Scale冇咁大，睇見𠵱家開始愈來愈壯大，愈來愈多人，自己就愈感動，亦都多謝admin一直以嚟嘅陪伴同努力，佢哋嘅用心係冇白費。」

被問到今年的生日目標，Stanley說：「我一直都想做好每一件事，因為每個機會都好難得，大家喜歡我，好多時都係因為我啲戲劇作品或者歌曲作品，希望可以做好每一件作品去報答大家。」席間Stanley率先披露即將問世的歌影視工作項目：「最近拍緊劇，應該好快出街，過程都好玩，亦都係新嘗試，到時都有首歌唱下，之前聽過Demo都覺得幾感動，班底亦係好喜歡嘅，至於有冇機會唱live畀大家聽就唔知喇；另外亦拍緊電影，暫時唔可以透露住，遲啲大家就知道。」

對於Stanley的每一個作品，TS瞓身支持，同時亦希望得到外間認同，當被問到假如有日Stanley得到演員獎項，他會怎樣跟TS慶祝呢？Stanley認真說：「咁又搞番個好似𠵱家咁嘅慶功宴啦！我擺個獎喺度，大家到時可以一齊拎嚟影相，到時擺中式，要有龍、鳳背景嘅茶樓做布景。」

切蛋糕慶祝後，Stanley與TS互動，過程中自爆冲涼時先洗身，並即時真人示範，令到TS陷入失控尖叫狀態。去到Q&A環節，TS提出尖銳問題。第1位Fans問Stanley何時與女友李炘頤拉埋天窗，Stanley聽到即說：「一嚟就咁尖銳，我諗過多一陣，出年都未住，但我哋都係向呢個目標進發，多謝大家祝福我。」

第2位婆婆TS要求Stanley做她的契仔，Stanley聞言說：「我有契媽喇，發達喇！我入行咁耐就係想有契媽！」第3位TS則希望Stanley欣賞她的畫作，原來她畫了Stanley過去演出過的角色，Stanley看到也十分喜歡，更為她的畫冊簽署留念，這位TS達成心願喜極而泣。

互動過後，Stanley也向TS回禮，獻唱歌曲《Drunk in Love》，他還走到台下與TS握手，掀起活動高潮。活動尾聲，Stanley深情地向TS告白：「我好開心擁有你哋支持我之外，每一次聽所有人講，TS都係好乖好有禮貌，呢個係我非常開心同proud（感驕傲）嘅一件事，證明大家創造咗一個有愛、互相幫助嘅vibe。

好多時我喺心入面諗，你哋出嚟應援，如果係令到你哋好辛苦要日曬雨淋，又或者係好困難嘅，我就會覺得不如算啦，寧願嗰個moment冇你哋支持，心裏支持就夠，我好開心在於每一次聽到所有comment，都係好positive，真係好多謝大家，因為我哋係一體，你哋某程度上代表咗我，我某程度上又代表咗大家，好多謝大家咁有愛，大家繼續將我嘅理念：散播歡樂散播愛俾大家，同時繼續支持我，同時繼續愛身邊嘅人。」

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（即時娛樂）