彭秀慧「華麗冒險」闊別舞台劇5年 自資全新作品回歸劇場 (13:28)

彭秀慧自2019年《月球下的人》重演後，相隔5年後以全新劇本《失憶【諒解】備忘鹿》，跟劇迷見面。（大會提供）

彭秀慧自編自導自演全新獨腳戲《失憶【諒解】備忘鹿》，將於11月1日起，假香港演藝學院歌劇院公演，這是她自2019年《月球下的人》重演後，相隔5年後以全新劇本跟劇迷見面。

近年彭秀慧作多棲發展，幾年前擔任《全民造星III》導師令她入屋，但大部分人認識彭秀慧都是她的導演身分，除了執導電影《29+1》和《阿媽有咗第二個》，她亦為容祖兒導演演唱會《MY SECRET‧LIVE》；直到最近客串電影《談判專家》，與劉德華合演患有精神病夫婦，她的演出令大眾喚起她是演員出身。

彭導是香港少數自編自導自演的劇場創作人，曾創作4個獨腳戲劇目，包括經典獨腳戲《29+1》累積6萬多觀眾人次，其他劇目亦同樣多次重演，叫好叫座。闊別5年，最近「彭導」重返她的獨腳舞台，再度自編自導自演全新獨腳戲《失憶【諒解】備忘鹿》。

據知這次舞台劇是由彭秀慧自己投資，亦由自己監製，問她為何不找投資者「科水」，她說：「我的獨腳戲一向是自負盈虧，幸好從未失手，2018年的《29+1》因為電影效應，迴響比較大，也得到電影公司和娛樂公司支持；但這次我好想回到自己獨立經營的身分，可能未必有大廣告和龐大宣傳攻勢，但我希望自己過去作品，能給予觀眾信心去買飛入場。」

話雖如此，她形容現在市場很難預測，劇場觀眾層也換了幾轉，很多以前的粉絲已經移居外地，就連觀眾買飛的習慣，都和以前不一樣，再加上未來幾個月，有不少具叫座力的舞台劇正在賣飛，這次是一場「華麗冒險」，她笑說雖然自資，但仍然歡迎有興趣的贊助商提出合作，和她直接洽談。

《失憶【諒解】備忘鹿》令人想起一首郭富城歌曲，到底故事又有沒有關聯？她說：「沒有直接關聯，但這次故事的確與失憶和諒解有關。身邊很多人（也包括自己）常常說自己記性愈來愈差，有時很多重要的回憶和事情，我們選擇放在心底，但到底會不會有一天突然完全忘記？尤其見證過腦退化這件事，我就更有感受。但另一角度看，耿耿於懷的事情，即使可以忘記，卻不等於諒解......失憶可能是一種逃避，所以我想寫一個關於失憶的故事。有天我想起Aaron（郭富城）這首歌，雖然聽得耳熟能詳，卻從來沒有細味歌詞，原來歌詞那份諷刺的意味也很有意思。」

她還特意發短信給小美，告訴她希望這次劇名，可以取材自《失憶諒解備忘錄》，豈料小美不單表示歡迎，還分享當年寫歌詞意念。看到這次舞台劇已經發布的宣傳照片，彭秀慧頭上長了一對鹿角，從「備忘錄」變成「備忘鹿」，到底她是演一隻小鹿，還是人頭長出鹿角，就要留待她自己揭曉。

（即時娛樂）