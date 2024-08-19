江美儀等待公司召喚開工 唔介意收錢騷身材：難得賞面 (14:11)

江美儀、黎燕珊及徐小明昨晚（18日）到九龍灣出席《第3屆中國表演藝術獎頒獎典禮》，江美儀表示獲獎固然開心，但作為演員也想有新突破，現正等待10月參演的電影上映，希望有為觀眾帶來新鮮感。雖然於無綫遲遲未有劇拍，不過她透露北上有工作安排，她說：「要離開我的Comfort Zone，真的無辦法，要出去闖下，我和無綫仍有合約，正等待公司召喚我開工。」

江美儀早前帶候選港姐到新加坡拍攝外景，認為同行的（1）陳紫佟、（10）吳芷靖和（13）程姜月今屆必勝，因她傳授了很多秘技。對於大騷外景「視後」泳衣照，她說：「背肌特登練，整整1個月戒澱粉質，只食雞肉先達到呢個效果，目的係話畀大家知，唔係後生嗰啲先可以做呢樣嘢，如果Keep到，好似我咁嘅年紀都好好睇。」

問為何不盡騷身材？她笑言：「嗰啲就要收錢，50幾歲人，有人畀錢我露嘅話，我梗係露啦，難得咁賞面，我一定全力以赴，做足準備去露。」

黎燕珊憑舞台劇《雷雨》獲頒女主角獎，日前她宣布大女劉詠詩誕下囡囡Eleana，自己亦升呢做外婆，她表示女兒已註冊結婚，計劃收身後明年補辦婚禮，她說：「孫女8月9號出世，差不多7磅，算是巨B。」

她笑言當外婆心情是「倒瀉籮蟹」，因為相隔30年要再湊B，她說：「女兒喺我屋企坐月，雖然我都好忙，但點忍心唔幫佢呢個新手媽媽，咪幫下手，搞到我足足瘦5磅。」

徐小明憑自編自導粵劇《亂世未了情》獲頒最佳導演獎，於歌影視均曾獲獎的他，首度憑粵劇得獎，直言這個獎為他的演藝生涯填補空白，算是大滿貫。

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（即時娛樂）