「台版193」10.10襲港 HUSH辦《GO BIG》巡唱香港站 (17:12)

HUSH的創作向來充滿生活哲學，他曾為孫燕姿、張惠妹、林宥嘉、劉若英及李幸倪等創作音樂作品。（大會提供）

曾連續兩年獲頒金曲獎最佳作曲人，並於去年膺最佳華語男歌手獎的台灣唱作男歌手HUSH，帶着他的全新巡迴演唱會《GO BIG》，於10月10日在旺角麥花臣場館開騷，門票於8月30日公開發售。

HUSH的創作向來充滿生活哲學，歌詞間流露他對生命與愛情的觀點，讓樂迷產生共鳴，他曾為孫燕姿、張惠妹、林宥嘉、劉若英及李幸倪等創作音樂作品。由於HUSH外形及高度與ERROR成員193（郭嘉駿）相若，HUSH有「台版193」之稱，早前他為劉俊謙和范少勳合演的電影《我在這裡等你》唱主題曲，惹來迴響，不少網民讚他的溫柔唱腔觸動人心。

相隔9年，HUSH再來港開騷，他期待的說：「香港樂迷，好耐冇見！希望能在現場看到很多面孔，無論大家是什麼時候開始聽我的音樂都歡迎。」是次「2024全新巡迴演唱會《GO BIG》香港站」的宣傳海報上，用上大篇幅粉紅色與噴漆字體「GO BIG OR GO HOME」設計，HUSH透露概念來自上張專輯《娛樂自己》，當時他想過，如果這張專輯沒有什麼成績，便要認真思考自己生涯規劃：「這個概念需要很大決心和毅力，是我認為在面對人生難題時很重要的一個idea，希望透過這個概念來做一場演出。」

而粉紅色一直是HUSH很喜歡的顏色，他覺得粉紅是很溫柔卻堅定的力量，剛好配合到概念：「還有那些噴漆字，帶有某種街頭感，除了街頭塗鴉，有時候也可以見到噴漆文字，對我來說是很街頭、很貼近生活的藝術，我想要試著從這個角度去告訴大家，生活中微小的激勵，慢慢都可以成就大的事情。」

關於香港站的演出，HUSH大賣關子：「驚喜說了就不驚喜了！不過我想主要還是透過音樂回饋一直支持我的歌迷，在歌單上會有一些安排。」嘉賓方面，問到HUSH會否邀請香港演藝圈朋友？他笑言要好好享受香港的舞台，也應該會邀請一些朋友來看。

（即時娛樂）