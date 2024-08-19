楊千嬅澳門尾場騷 變大型點歌現場 即場清唱新歌冧粉絲 (18:08)

原定1.5小時的演唱會，現場觀眾反應激烈，千嬅意猶未盡，毫無預警下安歌至2小時。（大會提供）

一連兩場《楊千嬅RECOLLECTION澳門演唱會》在澳門倫敦人綜藝館結束，兩場氣氛熾熱，千嬅於尾場送驚喜，清唱新歌冧歌迷。

這次RECOLLECTION為主題的演唱會，是《MY TREE OF LIVE》世界巡唱以外的全新Rundown，她相信每人都有自己的收藏，有屬於自己收集回憶的系列。千嬅分享到自己的收藏除了音樂之外，就是生活和所有的相知相遇，而她選擇用音樂記載所有回憶。

導演巧妙融合千嬅大熱歌曲和小經典的系列。由第一首《狼來了》、《再見二丁目》、《笑中有淚》至最後的《無去無來》，把出道接近30年的千嬅每年的點題作品，挑選出來與歌迷分享。RECOLLECT同時就是想RECONNECT，以音樂作為連結，連繫所有歌迷，從大熱的《少女的祈禱》和《可惜我是水瓶座》，到Side Track的《孔雀》、《擁抱回憶》和《男女關係科》，全場大合唱。

原定1.5小時的演唱會，現場觀眾反應激烈，千嬅意猶未盡，毫無預警下安歌至2小時。Encore時歌迷點歌，千嬅有求必應，除了罕有地唱出《偷生》和《知更》，更因為現場點歌時聽不清楚，在台上鬧笑話。

千嬅原來已籌備新專輯，並灌錄新歌，她心血來潮清唱幾句即將推出的新歌作為預告，令歌迷大叫：「快啲出呀，好好聽呀﹗」千嬅亦回應歌迷說：「希望好快可以喺香港同大家見面。」

（即時娛樂）