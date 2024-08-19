盧瀚霆回應試當真「忍笑片」風波 稱沒有不快：各花入各眼 (19:27)

「外星三少女」合唱時，玩至忘我並用水槍向台下觀眾射水，又互相追逐High爆淋水，令全身濕透，他們與全場觀眾大合照才離開舞台。（林蘊兒﹑鍾偉茵澳門直擊）

Anson Lo表示常收到外間批評，善意的會聽取意見，不認為別人有意針對他本人或歌曲。（林蘊兒﹑鍾偉茵澳門直擊）

教主亦有留意忍笑片風波，但沒有不開心，他表示已出道第6年，對於網上常有不同聲音，或者任何形式的反映及意見，都不會太介意。（林蘊兒﹑鍾偉茵澳門直擊）

MIRROR成員「外星三少女」的呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo，教主）及李駿傑（Jeremy），昨天（18日）現身澳門參與戶外《WAVEFest EPIC》，3人合唱時興奮互相淋水，又向觀眾射水槍，玩到由頭濕到落腳。Anson Lo演繹話題歌《Hey Hey OK！》，落力跳唱照做招牌手勢，惹粉絲尖叫，未受試當真「忍笑片」風波影響心情。

「外星三少女」甫出場先合唱《Catch a Vibe》炒熱氣氛，3人齊穿背心配牛仔褲鬥騷手臂肌肉，之後輪流獨唱，至尾聲時他們合唱時，玩至忘我並用水槍向台下觀眾射水，又互相追逐High爆淋水，令全身濕透，他們與全場觀眾大合照才離開舞台。

身穿背心上陣的Anson Lo，身形較Edan和Jeremy更健碩，但他們謙稱身材不及邱士縉（Stanley），指對方層次更高已上神枱。有指MIRROR將成員分拆不同小組形式合作，Jeremy解釋他們3人拍照時，所做出的手勢已露端倪，是代表小組的其中一個動作。

Anson Lo在活動獻唱《Hey Hey OK！》，提及試當真日前在頻道推出新片「試運會《忍笑鐵人耐力賽》」，標題為「忍笑初賽足本20條片！地獄程度MAX！你忍到幾多條？」，當中包括《Hey Hey OK！》MV中的跳舞片段，惹起部分會員不滿Anson Lo舞姿疑遭取笑，採取退訂閱行動，引起議論，及後試當真將影片下架，並在社交平台發文道歉。

教主亦有留意相關報道，但沒有不開心。他解釋已出道6年，對於網上常有不同聲音，或者任何形式的反映及意見，都不會太介意，他說：「所謂各花入各眼，每人喜好都有不同，沒有對與錯。知粉絲一直好惜我，希望大家沒有因為此事件感不開心或爭吵，事件已暫告一段落。」

Anson Lo表示常收到外間批評，善意的會聽取意見，不認為別人有意針對他本人或歌曲。他說：「首歌的舞步不算太特別，都是好多流行歌手做過的基本動作，網絡世界可以發表不同意見，無論是鍾意還是不鍾意，都是個人喜好。」

另外，同場的陳柏宇（Jason）亦有份參與「忍笑鐵人耐人賽」測試忍笑程度。聞試當真已將片段下架，Jason表示從沒有人要求將片段下架，指自己沒有笑，故最有資格評論，他亦不介意自己舊片被翻出來取笑。

（即時娛樂）