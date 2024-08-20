紮職3｜張繼聰見血會暈 周勵淇年紀唔細 跟Bosco講風濕痛症 (12:37)

張繼聰及Bosco（左圖）均表示不擔心該片被列作三級而影響成績。（劉永銳攝）

周勵淇指戲中在沒任何準備下，導演要求她加了一場打戲。（劉永銳攝）

黃宗澤（Bosco）、張繼聰、周勵淇及陶大宇昨晚（19日）到荃灣出席電影《紮職3》首映禮，楊受成夫婦帶同一大班英皇藝人前來撐場。

Bosco及張繼聰指戲中拍檔陳家樂正於馬來西亞工作掙奶粉錢，不過Bosco稍後會到當地和對方會合宣傳，Bosco笑言對方已預備肉骨茶來迎接他，而自己主演的電影及劇集，最近都要宣傳，所以依然未能休息。

張繼聰及Bosco齊聲表示不擔心該片被列作三級而影響成績，張繼聰說：「我覺得有少少暴力，亦有少少粗言穢語，先呈現到效果會好睇啲，打交唔見血成何體統呢？不過我拍戲先暴力，平時見血會暈。」他表示上集和大仔張瞻在網上平台看完後，大仔表明不想再看，稱要看爸爸死不容易接受，他說：「我提醒大仔要孝順父母，個女仲誇張，見到爸爸畀人恰就爆喊，呢個又冧喎。」

Bosco笑指媽媽見到他死會拍手，高呼「衰仔死得好」。問想不想有子女帶來溫馨場面？他即道：「呢啲唔好搞我，冇咁嘅需求，冇想過做爸爸，媽媽都應該唔想抱孫，唔好阻住佢玩。」

同是本月生日的周勵淇及陶大宇，慨嘆在戲中未有對手戲，陶大宇表示今次演反派十分過癮，但因今集才加入也有點壓力，希望表現不失禮。

周勵淇指戲中在沒任何準備下，導演要求她加了一場打戲，她說：「差啲應付唔到，因為當時凌晨3點，已經好眼瞓，其實我對打唔係好抗拒，但唔好即興，𠵱家年紀不細，萬一扭親要時間康復，不似以前柔軟度咁高。」她指以前演戲導致有舊患，現在與Bosco的話題，都是圍繞風濕痛症。

（即時娛樂）